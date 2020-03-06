Сульшер недоволен, что у "Сити" есть лишние 24 часа перед дерби

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер раскритиковал составителей расписания, которые третий раз подряд дают "Манчестер Сити" преимущество перед городским дерби.

В преддверии воскресного дерби на "Олд Траффорд" в рамках Премьер-Лиги "Сити" имеет лишние 24 часа на отдых — "горожане" играли в Кубке Англии с "Шеффилд Уэнсдей" в среду, тогда как "красные дьяволы" противостояли "Дерби" накануне.



Когда соседи встречались в декабре и апреле 2019, то оба раза "Сити" тоже имел лишние сутки, чтобы восстановить силы, и это кажется Сульшеру несправедливым.



"Спасибо FA за то, что снова помогли нам этими 24 часами".



"Я не могу поверить, что при дерби в воскресенье нам пришлось играть в четверг вечером. В чем смысл? Это ставит команды в неравные условия".



"То же самое было, когда мы их победили. Мы играли в среду, они играли в четверг. Эти 24 часа важны, поэтому теперь нам нужно хорошо потрудиться над восстановлением", — цитирует Сульшера Daily Mail.