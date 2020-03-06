Ходжсон останется в "Пэлас" на следующий сезон

Главный тренер "Кристал Пэлас" Рой Ходжсон продлил контракт со своим клубом на один год — до конца сезона 2020/21.

Ходжсон тренирует "орлов" с сентября 2017, и за это время Рой финишировал на 11-м и 12-м местах в Премьер-Лиге.



Прямо сейчас "Пэлас" занимает 12-ю позицию и, если не случится ничего неожиданного, комфортно продлит свою прописку в элите на следующий сезон.



На "Селхерст Парк" более чем довольны Ходжсоном, однако ранее ходили слухи, что Рой может отказаться от продления своего контракта после двух неудачных трансферных окон.



Тем не менее, эти опасения не подтвердились, и сегодня 72-летний англичанин связал свое будущее с "Пэлас" до конца следующего сезона.



Добавим, что в феврале прошлого года Ходжсон стал самым возрастным тренером в истории Премьер-Лиги. На тот момент ему было 71 год и 198 дней. Сейчас Рой с каждым днем матчем свой же рекорд.