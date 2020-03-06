Шелви и Ритчи заключили новые контракты с "Ньюкаслом"

Полузащитники "Ньюкасла" Джонджо Шелви и Мэтт Ритчи заключили со своим клубом новые контракты на одинаковый срок — до июня 2023.

Шелви, лучший бомбардир команды Стива Брюса в этом сезоне Премьер-Лиги, выступает за "сорок" после своего перехода из "Суонси" в январе 2016, за это время сыграв 130 матчей.



Что касается Ритчи, то он перебрался на "Сент-Джеймс Парк" летом 2016 из "Борнмута" и с тех пор провел 139 матчей за "Ньюкасл".



И 28-летний Джонджо, и 30-летний Мэтт остаются важными фигурами в планах Брюса, поэтому сегодня "Ньюкасл" заручился услугами обоих игроков на следующие три сезона.