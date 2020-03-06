Джеймс: "Футболка Лэмпарда висит над моей кроватью"

Защитник "Челси" Рис Джеймс рассказал, что у него над кроватью висит футболка его главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Джеймс находится в системе "Челси" с шестилетнего возраста и в этом сезоне, наконец, получил свой шанс заиграть в первой команде.



20-летний англичанин рос, наблюдая как его нынешний наставник блистал в составе "Челси", поэтому Лэмпард всегда был идолом для Риса.



"Помню, меня как-то привели в раздевалку "Челси", они дали мне футболку, и все игроки расписались на ней, включая Джона Терри и многих других".



"Эта футбола до сих находится в доме моих родителей, висит над моей кроватью. На ней имя Фрэнка Лэмпарда — я ему этого не говорил, поэтому не уверен, знает ли он".



"Он хотел пригласить меня в "Дерби" в январе прошлого года, но не срослось. В то время я был счастлив, выступая за "Уиган".



"Было приятно знать, что он ценит меня, хотя то был уровень Чемпионшипа, а когда ты выступаешь за команду Премьер-Лиги, отношение к тебе может измениться. Однако мы поговорили, когда он пришел, и он сказал, что хочет дать мне шанс".



"Я был травмирован, и он сказал мне возвращаться в как можно более хорошей форме. Я благодарен за возможность работать с ним", — сообщил Джеймс FourFourTwo.