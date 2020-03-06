Рэшфорд купил своей маме новый дом

Маркус Рэшфорд с мамой Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, что купил своей маме новый дом.

До недавних пор звезда "Юнайтед" и сборной Англии жил со своей мамой в особняке в Чешире стоимостью 1.8 млрд. фунтов.

Прошлым летом Рэшфорд заключил со своим клубом новый контракт на роскошный условиях и часть своего увеличившегося заработка решил потратить на подарок матери.

Маркус шутит, что отселил свою родительницу только для того, чтобы спокойно пинать мяч внутри дома.

"Моя мама съехала, поэтому на меня больше не кричат, когда я играю дома. Да, несколько ваз пострадало от меня".

"У меня могут появиться проблемы из-за вас! Но я думаю, все мы это делаем. Для каждого, кто любит футбол, сложно не пнуть мяч, если тот лежит перед тобой", — сообщил Рэшфорд FourFourTwo.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2020 12:00

Количество просмотров Просмотров: 1719

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. calvin-harris 06.03.2020 13:19 # calvin-harris
    Да там ценник в рублях наверн

    (ответить)

  2. coon4 06.03.2020 12:26 # coon4
    зачем на горилу надели парик?

    (ответить)

  3. forester 06.03.2020 12:21 # forester
    1,8 млрд фунтов

    То чувство когда особняк Рэшфорда дороже чем Аснл, челсей, ттнхм вместе взятые

    (ответить)

  4. master-fakaster 06.03.2020 12:17 # master-fakaster
    1,8 триллионов

    (ответить)

  5. fakashuk 06.03.2020 12:09 # fakashuk
    Домик для ма

    (ответить)

  6. martingor 06.03.2020 12:08 # martingor
    1.8 млрд. фунтов. Может 1.8 миллионов. фунтов

    (ответить)

  7. ganinilyha 06.03.2020 12:02 # ganinilyha
    Она похожа на косплееРА старфайр

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: