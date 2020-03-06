Рэшфорд купил своей маме новый дом
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд рассказал, что купил своей маме новый дом.
До недавних пор звезда "Юнайтед" и сборной Англии жил со своей мамой в особняке в Чешире стоимостью 1.8 млрд. фунтов.
Прошлым летом Рэшфорд заключил со своим клубом новый контракт на роскошный условиях и часть своего увеличившегося заработка решил потратить на подарок матери.
Маркус шутит, что отселил свою родительницу только для того, чтобы спокойно пинать мяч внутри дома.
"Моя мама съехала, поэтому на меня больше не кричат, когда я играю дома. Да, несколько ваз пострадало от меня".
"У меня могут появиться проблемы из-за вас! Но я думаю, все мы это делаем. Для каждого, кто любит футбол, сложно не пнуть мяч, если тот лежит перед тобой", — сообщил Рэшфорд FourFourTwo.
06.03.2020 12:00
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Последние комментарии:
Да там ценник в рублях наверн
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зачем на горилу надели парик?
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1,8 млрд фунтов
То чувство когда особняк Рэшфорда дороже чем Аснл, челсей, ттнхм вместе взятые
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1,8 триллионов
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Домик для ма
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1.8 млрд. фунтов. Может 1.8 миллионов. фунтов
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Она похожа на косплееРА старфайр
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