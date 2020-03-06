Моуриньо предстоит выбрать между Премьер-Лигой и Лигой Чемпионов

Жозе Моуриньо Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обсудит со своим клубом, какой из двух оставшихся турниров сделать своим приоритетным на остаток сезона.

В минувшую среду "шпоры" завершили выступление в Кубке Англии, уступив "Норвичу" в серии пенальти после 120 сыгранных минут, практически лишившись шансов на трофей в этом сезоне.

Теперь "Тоттенхэм" должен выбрать между Премьер-Лигой и Лигой Чемпионов, потому что Моуриньо кажется, что его обескровленной травмами команде не хватит сил на оба турнира.

Жозе допускает, что в субботу он выставит ослабленный состав на матч Премьер-Лиги против "Бернли", дабы поберечь игроков к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".

"В данный момент я должен подумать, как нам быть дальше. Если честно, я должен поговорить со своим клубом, потому что некоторым из этих парней просто нельзя играть в субботу, чтобы иметь шансы побороться за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов во вторник", — цитирует Моуриньо Evening Standard.


Метки Моуриньо, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2020 11:00

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Последние комментарии:




  1. masta 06.03.2020 11:56 # masta
    Мавр, не тупи, выставляй сильнейший состав в АПЛ. Лейпциг уже в четвертьфинале

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  2. vyrentz 06.03.2020 11:19 # vyrentz
    Шансов против немцев нет от слова совсем, дед полностью пизданулся. Эх, так бесславно закончить карьеру, отсосав все возможные хуи в середняке.

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  3. wengerrrro 06.03.2020 11:13 # wengerrrro
    лейпциг уже решил за вас, дауны

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