Моуриньо предстоит выбрать между Премьер-Лигой и Лигой Чемпионов
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо обсудит со своим клубом, какой из двух оставшихся турниров сделать своим приоритетным на остаток сезона.
В минувшую среду "шпоры" завершили выступление в Кубке Англии, уступив "Норвичу" в серии пенальти после 120 сыгранных минут, практически лишившись шансов на трофей в этом сезоне.
Теперь "Тоттенхэм" должен выбрать между Премьер-Лигой и Лигой Чемпионов, потому что Моуриньо кажется, что его обескровленной травмами команде не хватит сил на оба турнира.
Жозе допускает, что в субботу он выставит ослабленный состав на матч Премьер-Лиги против "Бернли", дабы поберечь игроков к ответному матчу 1/8 финала Лиги Чемпионов против "РБ Лейпциг".
"В данный момент я должен подумать, как нам быть дальше. Если честно, я должен поговорить со своим клубом, потому что некоторым из этих парней просто нельзя играть в субботу, чтобы иметь шансы побороться за выход в следующий раунд Лиги Чемпионов во вторник", — цитирует Моуриньо Evening Standard.
06.03.2020 11:00
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Мавр, не тупи, выставляй сильнейший состав в АПЛ. Лейпциг уже в четвертьфинале
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Шансов против немцев нет от слова совсем, дед полностью пизданулся. Эх, так бесславно закончить карьеру, отсосав все возможные хуи в середняке.
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лейпциг уже решил за вас, дауны
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