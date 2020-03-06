Калверт-Левин близок к новому контракту с "Эвертоном"

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин близок к подписанию нового контракта, который свяжет его будущее до 2025 года.

22-летний Калверт-Левин блестяще проводит этот сезон, забив 13 голов в 26 матчах Премьер-Лиги. Еще дважды Доминик отличился в Кубке Лиги.



В лице Калверт-Левина "ириски", наконец, обрели бомбардира, в поисках которого они находились с момента расставания с Ромелу Лукаку три года назад.



Отличная форма кандидата в сборную Англии не осталась незамеченной со стороны больших клубов. Согласно слухам, "Манчестер Юнайтед" подумывает предложить 50 миллионов фунтов за Доминика после того, как упустил Эрлинга Бреута Холанда в январе.



Однако The Times стало известно, что уже в ближайшие дни "Эвертон" должен достичь договоренности с Калверт-Левином о новом контракте. Таким образом, Доминик последует примеру защитника Мейсона Холгейта, который связал свое будущее с мерсисайдским клубом ранее на текущей неделе.