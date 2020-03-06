Шоу: "Это мой гол, а не Лингарда"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу заявил, что вингер Джесси Лингард не имеет права претендовать на его гол в матче Кубка Англии против "Дерби".

В четверг вечером Шоу забил свой всего лишь свой второй гол в 130 матчах за "красных дьяволов". Находясь на дальнем краю штрафной площади, Люк нанес удар в газон, а мяч перелетел через голкипера и оказался в воротах.



На замедленных повторах кажется, что мяч мог задеть спину Лингарда, однако Шоу совершенно не настроен делиться результативным действием со своим партнером по команде.



"Я требую, чтобы гол оставили за мной! Без шансов, он не может претендовать на этот гол!"



"Думаю, мяч слишком крутился, потому что я не пробил по нему корректно, однако я настаиваю, что это мой гол. Джесси не может на него претендовать".



"Это мой гол, но самое важное, что мы одержали победу и снова не пропустили. Надеюсь, я буду забивать еще", — сообщил Шоу BT Sport.