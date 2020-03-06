Сульшер похвалил Игало

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер похвалил нападающего Одиона Игало после дубля того против "Дерби".

В четверг вечером Игало всего лишь во второй матч появился в стартовом составе "красных дьяволов" и, как и против "Брюгге" в Лиге Европы, смог отличиться, причем дважды.



Дубль Одиона помог "Юнайтед" комфортно победить со счетом 0:3 и выйти в 1/4 финала Кубка Англии. После матча Сульшер заявил, что нападающий такого типа "жизненно необходим" "дьяволам".



"Он делает то, что предписывает инструкция и что мы просили, когда подписывали его".



"Он выходит на поле, играет на острие, и он является нападающим другого типа для нас. Он забивает, он имеет моменты в каждом матче, и сегодня он мог добавить еще парочку. Я очень им доволен. Также он обеспечивает нам возможность поддерживать Мейсона (Гринвуда) и Антони (Мартиаля) свежими".



"Он опытен, и он забивает голы всю свою карьеру. Он привык играть внутри штрафной, он читает игру и проникает туда, где у него будут моменты. Думаю, такой нападающий жизненно необходим команде".



"Он способен на большее. Он прибавит, он станет резче и больше привыкнет к нам. Не сомневаюсь, что он будет играть только лучше", — цитирует Сульшера Sky Sports.