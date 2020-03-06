У Хадсон-Одои случился рецидив травмы задней поверхности бедра

Возвращение вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои в строй было отложено из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.

Залечив свой ахилл, из-за которого ему пришлось досрочно завершить прошлый сезон, и заключив в сентябре новый контракт, который положил конец спекуляциям насчет перехода в "Баварию", Хадсон-Одои, наконец, смог сосредоточиться на игре в футбол в этой кампании.



19-летний англичанин регулярно играл за команду Фрэнка Лэмпарда, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач, однако во время зимнего перерыва Каллум получил травму задней поверхности бедра.



Хадсон-Одои выбыл из строя на несколько недель и лишь недавно приступил к занятиям, но как раз на тренировке в четверг у Каллума случился рецидив.



Как сообщает The Athletic, пока неясно, насколько серьезна повторная травма задней поверхности бедра, однако, вероятно, в ближайших матчах Лэмпард не сможет рассчитывать на своего юниора.