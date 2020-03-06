У Хадсон-Одои случился рецидив травмы задней поверхности бедра
Возвращение вингера "Челси" Каллума Хадсон-Одои в строй было отложено из-за рецидива травмы задней поверхности бедра.
Залечив свой ахилл, из-за которого ему пришлось досрочно завершить прошлый сезон, и заключив в сентябре новый контракт, который положил конец спекуляциям насчет перехода в "Баварию", Хадсон-Одои, наконец, смог сосредоточиться на игре в футбол в этой кампании.
19-летний англичанин регулярно играл за команду Фрэнка Лэмпарда, забив четыре гола и отдав шесть результативных передач, однако во время зимнего перерыва Каллум получил травму задней поверхности бедра.
Хадсон-Одои выбыл из строя на несколько недель и лишь недавно приступил к занятиям, но как раз на тренировке в четверг у Каллума случился рецидив.
Как сообщает The Athletic, пока неясно, насколько серьезна повторная травма задней поверхности бедра, однако, вероятно, в ближайших матчах Лэмпард не сможет рассчитывать на своего юниора.
06.03.2020 07:00
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