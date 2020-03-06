"Юнайтед" разгромил "Дерби" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Дубль Одиона Игало помог "Манчестер Юнайтед" разгромить на выезде "Дерби" со счетом 0:3 и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

"Красные дьяволы" тяжело и долго втягивались в игру, чем "бараны" едва не воспользовались. На 10-й минуте 18-летний Луи Сибли нанес опаснейший удар с 20 метров — рядом со штангой. Спустя восемь минут Уэйн Руни пробил со штрафного, но Серхио Ромеро совершил блестящий сейв.



Когда стрелка приблизилась к получасовой отметке, гости стали просыпаться. Первый большой момент имел Одион Игало, но его удар в упор был отражен голкипером.



А на 34-й минуте Люк Шоу подхватил мяч на дальнем краю штрафной площади и нанес удар, после которого снаряд ударился о газон и перелетел через голкипера — 0:1.



"Юнайтед" продолжил атаковать и до перерыва еще раз огорчил своего соперника. Шоу ткнул мяч в центр штрафной, где Игало развернулся около трех защитников и поразил ворота — 0:2.



Во втором тайме "Дерби" не оставлял попыток переломить течение матча, однако "дьяволы" чувствовали себя комфортно и продолжали диктовать игру.



А на 70-й минуте все стало окончательно ясно. Удар Игало из центра штрафной после паса Хуана Маты на себя принял защитник, но сам же Одион сыграл на добивании — 0:3.



В заключительные 20 минут хозяева уже не подавали признаков жизни, если не считать еще одного удара Руни со штрафного, и при некотором стечении обстоятельств могли пропустить еще, но обошлось.



Несмотря на определенную заторможенность в начале матча, "Юнайтед" убедительно доказал свое превосходство над представителем Чемпионшипа и вышел в 1/4 финала, где теперь сразится с "Норвичем".



"Дерби" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3 (0:2)



Голы: Шоу 33, Игало 41, 70.



"Дерби": Рос, Форсит, Эванс, Лоу, Сибли (Шинни 80), Берд, Богл, Найт, Лоуренс (Уиттакер 44), Руни, Уогхорн (Марриотт 67).



"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Линделеф, Байи, Шоу (Уильямс 80), Фред (Мартиаль 73), Мактоминей, Мата, Фернандеш (Перейра 67), Лингард, Игало.



Предупреждения: Руни — Шоу, Байи, Уильямс.