"Юнайтед" разгромил "Дерби" и вышел в 1/4 финала Кубка Англии

Одион Игало Дубль Одиона Игало помог "Манчестер Юнайтед" разгромить на выезде "Дерби" со счетом 0:3 и выйти в четвертьфинал Кубка Англии.

"Красные дьяволы" тяжело и долго втягивались в игру, чем "бараны" едва не воспользовались. На 10-й минуте 18-летний Луи Сибли нанес опаснейший удар с 20 метров — рядом со штангой. Спустя восемь минут Уэйн Руни пробил со штрафного, но Серхио Ромеро совершил блестящий сейв.

Когда стрелка приблизилась к получасовой отметке, гости стали просыпаться. Первый большой момент имел Одион Игало, но его удар в упор был отражен голкипером.

А на 34-й минуте Люк Шоу подхватил мяч на дальнем краю штрафной площади и нанес удар, после которого снаряд ударился о газон и перелетел через голкипера — 0:1.

"Юнайтед" продолжил атаковать и до перерыва еще раз огорчил своего соперника. Шоу ткнул мяч в центр штрафной, где Игало развернулся около трех защитников и поразил ворота — 0:2.

Во втором тайме "Дерби" не оставлял попыток переломить течение матча, однако "дьяволы" чувствовали себя комфортно и продолжали диктовать игру.

А на 70-й минуте все стало окончательно ясно. Удар Игало из центра штрафной после паса Хуана Маты на себя принял защитник, но сам же Одион сыграл на добивании — 0:3.

В заключительные 20 минут хозяева уже не подавали признаков жизни, если не считать еще одного удара Руни со штрафного, и при некотором стечении обстоятельств могли пропустить еще, но обошлось.

Несмотря на определенную заторможенность в начале матча, "Юнайтед" убедительно доказал свое превосходство над представителем Чемпионшипа и вышел в 1/4 финала, где теперь сразится с "Норвичем".

"Дерби" — "Манчестер Юнайтед" — 0:3 (0:2)

Голы: Шоу 33, Игало 41, 70.

"Дерби": Рос, Форсит, Эванс, Лоу, Сибли (Шинни 80), Берд, Богл, Найт, Лоуренс (Уиттакер 44), Руни, Уогхорн (Марриотт 67).

"Манчестер Юнайтед": Ромеро, Далот, Линделеф, Байи, Шоу (Уильямс 80), Фред (Мартиаль 73), Мактоминей, Мата, Фернандеш (Перейра 67), Лингард, Игало.

Предупреждения: Руни — Шоу, Байи, Уильямс.


Метки Дерби, Кубок Англии, Манчестер Юнайтед, обзор матча

Автор mihajlo   

Дата 06.03.2020 00:40

Количество просмотров Просмотров: 521

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. kagawa 06.03.2020 00:54 # kagawa
    Мончестэр вперед!

    (ответить)

  2. nemovista 06.03.2020 00:53 # nemovista
    Теперь надеяться что грозный Норвич сыграет в пол силы.

    (ответить)

  3. ry-l 06.03.2020 00:48 # ry-l
    Обои опять травмировался. Е6алочка для Баварии отменяется, ну что ж ты будешь делать...

    (ответить)

  4. thegodfather 06.03.2020 00:45 # thegodfather
    Ставьте лойсы, у кого тоже очко снаружи. Посмотрим, сколько нас нормальных людей, а не зеропуков ебаных с сшитым нахуй сфинктером.

    (ответить)

  5. brown-ale 06.03.2020 00:45 # brown-ale
    Лингард забил?

    (ответить)

  6. red-devil-4ever 06.03.2020 00:45 # red-devil-4ever
    вполне уверенно, позабавила мини-битва Мактоминей с пацаном из Дерби
    с Норвичем будет намного сложнее, они точно за выход на Уэмбли поборются

    (ответить)

  7. slash-lfc 06.03.2020 00:42 # slash-lfc
    ПОСОСАЛСИ ВРОТЪЕБАЛСИ удачи в ЛЕ!!!

    (ответить)

  8. sir-alexferguson 06.03.2020 00:42 # sir-alexferguson
    если вилле дать деньги и лингарда они сделают скидочку ну хоть в пару лямов? какой же он бездарь

    (ответить)

  9. slash-lfc 06.03.2020 00:41 # slash-lfc
    Уахахахахах, че со шрифтом))

    (ответить)

  10. saxon 06.03.2020 00:41 # saxon
    токо пенками и могут рот сафа в деле

    (ответить)

  11. gunars 06.03.2020 00:41 # gunars
    отскочили

    (ответить)

  12. mancunia-planet 06.03.2020 00:41 # mancunia-planet
    Руни Легенда! С Победой!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: