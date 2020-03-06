В Премьер-Лиге отменены предматчевые рукопожатия
Премьер-Лига объявила об отмене рукопожатий перед матчами из-за угрозы коронавируса.
В четверг в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, а количество людей, у которых было выявлено заболевание, всего за пару дней взлетело с 51 до 116.
В этот же день Премьер-Лига объявила, что от настоящего момента и до особого распоряжения футболисты играющих команд и арбитры больше не будут жать руки друг другу перед началом матчей. Такое решение было принято по рекомендации медиков.
"Клубы и арбитры по-прежнему будут исполнять остальное из традиционного протокола по выходу на поле перед каждым матчем".
"Перед появлением на поле две команды продолжат выстраиваться в линию и появляться на поле под музыку Премьер-Лиги. Затем игроки домашней команды будут проходить мимо своих оппонентов, без рукопожатий", — гласит заявление лиги.
Тем временем, директор "Эвертона" Саша Рязанцев в интервью Dail Star назвал "весьма вероятным" сценарий, при котором сезон Премьер-Лиги придется доигрывать на пустых стадионах.
06.03.2020 00:05
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Последние комментарии:
в чем логика опасаться рукопожатий если следующие 90 минут футболисты будут хватать друг друга, держать, сталкиваться и множество раз контактировать
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Сашка Рязанцев ёпта какими судьбами)
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Как говорится, не дай бог, конечно... Но если выявится заболевание не то что у футболистов, а хотя бы у кого-то из персонала клубов, то всё... Во будет вселенский МЕГА МАККОНАХИ для ливерпуков! Тут можете не скринить.)) Всем здоровья!
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