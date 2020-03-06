В Премьер-Лиге отменены предматчевые рукопожатия

Премьер-Лига объявила об отмене рукопожатий перед матчами из-за угрозы коронавируса.

В четверг в Великобритании был зафиксирован первый случай смерти от коронавируса, а количество людей, у которых было выявлено заболевание, всего за пару дней взлетело с 51 до 116.



В этот же день Премьер-Лига объявила, что от настоящего момента и до особого распоряжения футболисты играющих команд и арбитры больше не будут жать руки друг другу перед началом матчей. Такое решение было принято по рекомендации медиков.



"Клубы и арбитры по-прежнему будут исполнять остальное из традиционного протокола по выходу на поле перед каждым матчем".



"Перед появлением на поле две команды продолжат выстраиваться в линию и появляться на поле под музыку Премьер-Лиги. Затем игроки домашней команды будут проходить мимо своих оппонентов, без рукопожатий", — гласит заявление лиги.



Тем временем, директор "Эвертона" Саша Рязанцев в интервью Dail Star назвал "весьма вероятным" сценарий, при котором сезон Премьер-Лиги придется доигрывать на пустых стадионах.