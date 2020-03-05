Магуайр рискует пропустит дерби Манчестера

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может пропустит дерби с "Манчестер Сити" в воскресенье из-за небольшой травмы лодыжки.

Самый дорогой защитник в мире неожиданно остался вне заявки "красных дьяволов" на матч Кубка Англии против "Дерби" в четверг вечером.

По словам главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, Магуайр должен был сыграть с "баранами", но теперь у "дьяволов" нет уверенности, что Харри поправится к уикенду.

"Я перекинулся с ним парой слов на вчерашней тренировке и сказал, что не собираюсь давать ему передышку. Но затем он подвернул свою лодыжку, и ему пришлось остаться дома. Надеюсь, он будет в порядке к уикенду, но я не уверен", — сообщил Сульшер MUTV.

Напомним, со стороны "Сити" под вопросом находится участие в дерби для полузащитника Кевина Де Брюйне.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2020 23:00

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