Магуайр рискует пропустит дерби Манчестера

Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может пропустит дерби с "Манчестер Сити" в воскресенье из-за небольшой травмы лодыжки.

Самый дорогой защитник в мире неожиданно остался вне заявки "красных дьяволов" на матч Кубка Англии против "Дерби" в четверг вечером.



По словам главного тренера "Юнайтед" Оле Гуннара Сульшера, Магуайр должен был сыграть с "баранами", но теперь у "дьяволов" нет уверенности, что Харри поправится к уикенду.



"Я перекинулся с ним парой слов на вчерашней тренировке и сказал, что не собираюсь давать ему передышку. Но затем он подвернул свою лодыжку, и ему пришлось остаться дома. Надеюсь, он будет в порядке к уикенду, но я не уверен", — сообщил Сульшер MUTV.



Напомним, со стороны "Сити" под вопросом находится участие в дерби для полузащитника Кевина Де Брюйне.