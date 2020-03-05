Для Чеферина не будет проблемой отдать трофей Лиги Чемпионов "Сити"

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что для его организации не станет проблемой, если "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов в этом сезоне.

Когда в прошлом месяце УЕФА наказал "Сити" отстранением от еврокубков на два сезона и штрафом в 25 миллионов фунтов за нарушения правил финансового фейр-плей, "горожане" отказались признать свою вину и заявили, что следователи из организации Чеферина с самого начала были предвзято настроены к их клубу.



Сейчас выяснение отношений между "Сити" и УЕФА перешло в Спортивный арбитражный суд, и многие видят этот розыгрыш Лиги Чемпионов как возможность для "горожан" проучить футбольных чиновников.



Однако Чеферин спешит сгладить углы и уверяет, что клуб с "Этихад" остается "ценным активом" для европейского футбола.



"Во-первых, мы не должны давать комментариев, пока Спортивный арбитражный суд не вынес свое решение".



"Но кто бы ни выиграл Лигу Чемпионов, это будет хорошо. Мне понравится любой победитель. Это не проблема. Я бы хотел увидеть великолепный футбол в Стамбуле. Только это меня заботит".



"Я не слишком хорошо знаю лидеров их клуба. Кажется, я встречался с их президентом пару раз, а также с их исполнительным директором четыре-пять раз на различных мероприятиях".



"Сити" является ценным активом для нас. Я уважаю их, они наш клуб. Я не хочу говорить, что "Манчестер Сити" перестал нам нравиться. Они нравятся нам, они наш клуб. Но этот судебный процесс — отдельная вещь, и я не вмешиваюсь", — сообщил Чеферин Sky Sports.