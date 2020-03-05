Сарр поведал, что отказал "Барселоне"

Вингер "Уотфорда" Исмаила Сарр, кошмарный сон "Ливерпуля", рассказал, что в прошлом он отказался от перехода в "Барселону".

В августе прошлого года "Уотфорд" заплатил "Ренну" за Сарра рекордные для своего клуба 32.3 млн. фунтов. Исмаила все еще адаптируется к английскому футболу, но проблесками демонстрирует свой талант — как, например, в недавнем матче против "Ливерпуля", когда он оформил дубль.



Однако карьера 22-летнего игрока сборной Сенегала могла сложиться иначе. За два года до перехода к "шершнем" Сарром интересовалась сама "Барселона".



"Когда я переходил в "Ренн" в 2017 году, все случилось в последнюю минуту. Это правда, что я предпочел "Ренн" "Барселоне", и я принял это решение, потому что я не хотел переходить в "Барселону" только для того, чтобы сидеть на лавке или играть за вторую команду".



"Я хотел играть, я просто очень хотел играть, и поэтому я выбрал "Ренн". Я слышал много хороших вещей об этом месте, хотя прежде никого не знал оттуда. Мне было все равно, что это клуб из Франции, мне лишь было важно играть", — сообщил Сарр официальному веб-сайту "Уотфорда".