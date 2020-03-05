"Арсенал" пока не решил, будет ли выкупать Себальоса

"Арсенал" до сих пор не решил, будет ли выкупать полузащитника Дани Себальоса у "Реала".

Напомним, сезон 2019/20 Себальос проводит в Северном Лондоне на правах аренды из "Реала", причем у "канониров" нет опции выкупа игрока.



Первые месяцы после назначения Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" Себальос находился в лазарете, однако в последних матчах снова играет и делает это очень неплохо.



Тем не менее, вопрос с будущим 23-летнего игрока сборной Испании не является приоритетным для "Арсенала".



"Мы пока не вели никаких переговоров о постоянном трансфере. Я очень доволен Дани и тем, что он дает команде прямо сейчас".



"После травмы ему потребовалось некоторое время, чтобы вернуться на уровень, который он демонстрировал прежде. Сейчас он играет гораздо лучше и поэтому гораздо чаще выходит на поле", — цитирует Артету Daily Mirror.