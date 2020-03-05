"Арсенал" пока не решил, будет ли выкупать Себальоса
"Арсенал" до сих пор не решил, будет ли выкупать полузащитника Дани Себальоса у "Реала".
Напомним, сезон 2019/20 Себальос проводит в Северном Лондоне на правах аренды из "Реала", причем у "канониров" нет опции выкупа игрока.
Первые месяцы после назначения Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" Себальос находился в лазарете, однако в последних матчах снова играет и делает это очень неплохо.
Тем не менее, вопрос с будущим 23-летнего игрока сборной Испании не является приоритетным для "Арсенала".
"Мы пока не вели никаких переговоров о постоянном трансфере. Я очень доволен Дани и тем, что он дает команде прямо сейчас".
"После травмы ему потребовалось некоторое время, чтобы вернуться на уровень, который он демонстрировал прежде. Сейчас он играет гораздо лучше и поэтому гораздо чаще выходит на поле", — цитирует Артету Daily Mirror.
05.03.2020 20:00
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Обговняли карьеру парню, пидopacы. Теперь даже Реалу не нужен стал.
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