"Арсенал" пока не решил, будет ли выкупать Себальоса

Дани Себальос "Арсенал" до сих пор не решил, будет ли выкупать полузащитника Дани Себальоса у "Реала".

Напомним, сезон 2019/20 Себальос проводит в Северном Лондоне на правах аренды из "Реала", причем у "канониров" нет опции выкупа игрока.

Первые месяцы после назначения Микеля Артеты главным тренером "Арсенала" Себальос находился в лазарете, однако в последних матчах снова играет и делает это очень неплохо.

Тем не менее, вопрос с будущим 23-летнего игрока сборной Испании не является приоритетным для "Арсенала".

"Мы пока не вели никаких переговоров о постоянном трансфере. Я очень доволен Дани и тем, что он дает команде прямо сейчас".

"После травмы ему потребовалось некоторое время, чтобы вернуться на уровень, который он демонстрировал прежде. Сейчас он играет гораздо лучше и поэтому гораздо чаще выходит на поле", — цитирует Артету Daily Mirror.


Метки Арсенал, Реал, Себальос

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2020 20:00

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  1. chelsea88 05.03.2020 20:05 # chelsea88
    Обговняли карьеру парню, пидopacы. Теперь даже Реалу не нужен стал.

    (ответить)

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