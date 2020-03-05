Артета хочет определиться с будущим Обамеянга до конца сезона

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клубу нужно уладить вопрос с будущим своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга до окончания сезона.

В этом сезоне Обамеянг забил 20 голов за "канониров" во всех соревнованиях — вдвое больше любого из своих партнеров по команде.



Однако от действующего контракта габонского нападающего по-прежнему остается только один полный год, и Артета видит в этом проблему, требующую неотложного решения.



"Мы должны будем разобраться в этом на определенной стадии до конца сезона. Мы посмотрим, каковы наши намерения и каковы его намерения".



"А также мы посмотрим, какое место в таблице мы будем занимать в тот момент, потому что прямо сейчас этот контекст сложно предсказать".



"Лично для меня все просто. Я хочу сохранить его при любых обстоятельствах", — цитирует Артету The Independent.