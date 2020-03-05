Анчелотти оштрафован на 8 тысяч фунтов

Наставник "Эвертона" Карло Анчелотти избежал дисквалификации за конфронтацию с рефери Крисом Каваной после окончания матча против "Манчестер Юнайтед" в минувший уикенд.

Напомним, Анчелотти вступил в конфликт с Каваной после того, как в концовке матча Крис, руководствуясь подсказкой VAR, отменил гол, который мог бы принести "ирискам" победу над "Юнайтед".



Кавана показал красную карточку итальянскому тренеру, хотя тот позже на пресс-конференции заверил, что не оскорблял рефери и уже уладил конфликт в раздевалке.



В адрес Анчелотти все равно были выдвинуты обвинения в неподобающем поведении, и Карло согласился с FA, что был не прав.



Учитывая раскаяние Анчелотти, Ассоциация сочла возможным ограничиться стандартным наказанием в виде штрафа на 8 тысяч фунтов. Таким образом, Карло избежал дисквалификации на матч против своего бывшего клуба "Челси" в ближайшее воскресенье.