"Арсенал" обсуждает покупку Оркуна Кекчю

"Арсенал" инициировал переговоры о приобретении плеймейкера "Фейеноорда" Оркуна Кекчю за 23 миллиона фунтов.

В "Фейеноорде" у Кекчю есть контракт до 2023 года, однако голландский клуб не обладает достаточной финансовой мощью, чтобы оградить свою восходящую звезду от интереса европейских грандов.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, технический директор "Арсенала" Эду рассматривает Оркуна в качестве приоритетной цели своего клуба на грядущее лето.



Кекчю почти наверняка поедет на Евро-2020 со сборной Турции, что грозит увеличением его цены. Опасаясь как этого, так и конкуренции других клубов, "канониры" решили сыграть на опережение и открыли переговоры по Оркуну задолго до окончания сезона.



Добавим, в этом сезоне 19-летний Кекчю забил два гола и отдал шесть результативных передач в рамках Эредивизии и Лиги Европы.