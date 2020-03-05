"Арсенал" обсуждает покупку Оркуна Кекчю
"Арсенал" инициировал переговоры о приобретении плеймейкера "Фейеноорда" Оркуна Кекчю за 23 миллиона фунтов.
В "Фейеноорде" у Кекчю есть контракт до 2023 года, однако голландский клуб не обладает достаточной финансовой мощью, чтобы оградить свою восходящую звезду от интереса европейских грандов.
Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, технический директор "Арсенала" Эду рассматривает Оркуна в качестве приоритетной цели своего клуба на грядущее лето.
Кекчю почти наверняка поедет на Евро-2020 со сборной Турции, что грозит увеличением его цены. Опасаясь как этого, так и конкуренции других клубов, "канониры" решили сыграть на опережение и открыли переговоры по Оркуну задолго до окончания сезона.
Добавим, в этом сезоне 19-летний Кекчю забил два гола и отдал шесть результативных передач в рамках Эредивизии и Лиги Европы.
05.03.2020 17:00
Просмотров: 210
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
2 гола и 6 гп восходящая звезда? в голландии где голы пачками? 23 ляма...
надеюсь это решение артеты, а не Эду
(ответить)
Хотят орать и кекать
(ответить)
Кекчюк ??
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий