"Арсенал" обсуждает покупку Оркуна Кекчю

Оркун Кекчю "Арсенал" инициировал переговоры о приобретении плеймейкера "Фейеноорда" Оркуна Кекчю за 23 миллиона фунтов.

В "Фейеноорде" у Кекчю есть контракт до 2023 года, однако голландский клуб не обладает достаточной финансовой мощью, чтобы оградить свою восходящую звезду от интереса европейских грандов.

Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, технический директор "Арсенала" Эду рассматривает Оркуна в качестве приоритетной цели своего клуба на грядущее лето.

Кекчю почти наверняка поедет на Евро-2020 со сборной Турции, что грозит увеличением его цены. Опасаясь как этого, так и конкуренции других клубов, "канониры" решили сыграть на опережение и открыли переговоры по Оркуну задолго до окончания сезона.

Добавим, в этом сезоне 19-летний Кекчю забил два гола и отдал шесть результативных передач в рамках Эредивизии и Лиги Европы.


Метки Арсенал, Кекчю, Фейеноорд

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 05.03.2020 17:14 # wengerrrro
    2 гола и 6 гп восходящая звезда? в голландии где голы пачками? 23 ляма...
    надеюсь это решение артеты, а не Эду

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  2. hammersmith 05.03.2020 17:10 # hammersmith
    Хотят орать и кекать

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  3. kler 05.03.2020 17:09 # kler
    Кекчюк ??

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