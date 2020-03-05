Ли Грант продлил контракт с "Юнайтед" на следующий сезон

Третий голкипер "Манчестер Юнайтед" Ли Грант продлил свое пребывание в клубе до конца сезона 2020/21.

Грант присоединился к "красным дьяволам" в июле 2018 и с тех пор страхует не только Давида Де Хеа, но и Серхио Ромеро. В этом сезоне 37-летний англичанин отметился одним появлением на поле, не сумев избавить "Юнайтед" от поражения в выездном матче Лиги Европы против "Астаны" (2:1).



Предыдущий контракт Гранта истекал уже в конце этого сезона, однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер не захотел прощаться с опытным игроком. Оставаясь третьим голкипером "дьяволов", Ли продолжит делать первые шаги на тренерском поприще.



"Я обожаю быть здесь, и для меня очевидно, что кое-кому я нравлюсь, поэтому хорошо, что мы все уладили. Я просто рад, что буду частью этого клуба в следующем году и смогу наблюдать, как клуб растет и развивается, а в последние 18 месяцев это определенно происходит. Посеяв эти семена, было бы приятно увидеть плоды в следующем году", — сообщил Грант.