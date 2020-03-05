Сульшер: "Мы можем оставить Игало, кто знает?"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер снова подразнил нападающего Одиона Игало возможностью получить постоянный контракт.

Напомним, "красные дьяволы" арендовали Игало в заключительный день зимнего трансферного окна у "Шанхай Шеньхуа", однако соглашение двух клубов рассчитано только до конца сезона.



Пока что 30-летний нигериец отметился лишь голом против "Брюгге" в Лиге Европы, однако Сульшер уверяет, что его подопечный все еще имеет шансы задержаться в клубе своей мечты.



"Мечтать не вредно, но он здесь по заслугам. Он здесь, потому что он бомбардир и нападающий другого типа для нас. Когда придет лето, мы можем задуматься о том, чтобы продлить это сотрудничество, кто знает?"



"Он пришел и стал глотком свежего воздуха для нас. Он имел свои моменты в свои первые пять минут против "Челси", он забил против "Брюгге", он имел моменты против "Уотфорда", против "Эвертона" он заставил голкипера совершить хороший сейв. Он не слишком часто промахивается мимо ворот".



"Даже для Антони (Мартиаля), Мейсона (Гринвуда) и Маркуса (Рэшфорда) это полезно. Полезно увидеть, что штрафная — место, где плавают акулы. За пределами штрафной может быть комфортно, и оттуда ты можешь нанести несколько ударов. В штрафной тебе может быть тяжелее, тебя могут ранить — но там добываются голы", — цитирует Сульшера Sky Sports.