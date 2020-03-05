"Арсенал" подтвердил перелом лодыжки у Торрейры

Лукас Торрейра "Арсенал" подтвердил, что полузащитник Лукас Торрейра выбыл из строя с переломом лодыжки.

Эту травму Торрейра получил в матче победного для "канониров" матча 5-го раунда Кубка Англии против "Портсмута" (0:2) в минувший понедельник, сыграв менее 16 минут.

С самого начала было понятно, что повреждение Лукаса носит серьезный характер, и сегодня лондонский клуб подтвердил худшие опасения.

В официальном заявлении "Арсенала" говорится, что клуб не ставит каких-либо сроков по возвращению Торрейры в строй. Теперь Лукасу предстоят консультации с профильными специалистами и последующая операция.

Добавим, что матч на Фраттон Парк" стал для 24-летнего уругвайца его 33-м за "Арсенал" в этом сезоне с учетом всех соревнований.


Метки Арсенал, Торрейра, травмы

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2020 14:00

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  1. mixmaster 05.03.2020 14:13 # mixmaster
    перелом ноги - нет фола. М.Дин, что тут сказать...

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  2. j-silver 05.03.2020 14:04 # j-silver
    лучший игрок вулвича выпилился ах ах ах
    здоровья

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  3. mancunia-planet 05.03.2020 14:02 # mancunia-planet
    Здоровья

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