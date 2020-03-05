"Арсенал" подтвердил перелом лодыжки у Торрейры

"Арсенал" подтвердил, что полузащитник Лукас Торрейра выбыл из строя с переломом лодыжки.

Эту травму Торрейра получил в матче победного для "канониров" матча 5-го раунда Кубка Англии против "Портсмута" (0:2) в минувший понедельник, сыграв менее 16 минут.



С самого начала было понятно, что повреждение Лукаса носит серьезный характер, и сегодня лондонский клуб подтвердил худшие опасения.



В официальном заявлении "Арсенала" говорится, что клуб не ставит каких-либо сроков по возвращению Торрейры в строй. Теперь Лукасу предстоят консультации с профильными специалистами и последующая операция.



Добавим, что матч на Фраттон Парк" стал для 24-летнего уругвайца его 33-м за "Арсенал" в этом сезоне с учетом всех соревнований.