"Боруссия" просит за Санчо минимум 120 млн. фунтов

Джейдон Санчо "Манчестер Юнайтед" придется выложить минимум 120 миллионов фунтов, чтобы приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо грядущим летом.

На днях издание The Telegraph сообщило, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за Санчо, который почти наверняка будет продан "Боруссией" по окончании сезона.

Развивая тему своих коллег, Bild утверждает, что "Боруссия" отпустит Джейдона за 120 млн. фунтов, как минимум, в то время как "Юнайтед" ожидал потратить на 19-летнего англичанина только 100 млн. фунтов.

Как бы то ни было, Санчо вернется на родину только как самое дорогое приобретение в истории клубов Премьер-Лиги, хотя в 2017 году был куплен "Боруссией" у "Манчестер Сити" за 8 млн. фунтов.


Метки Боруссия, Манчестер Юнайтед, Санчо

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2020 13:25

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  1. mixmaster 05.03.2020 14:10 # mixmaster
    если за магвайра 80 отдали, этот - 120 легко

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  2. redwhitegun 05.03.2020 13:57 # redwhitegun
    Он же дохрена моментов порет, еще не ясно что онпокажет в АПЛ. В Германии его команда проводит атаки волна за волной и перед ним почти всегда киллометры пространства, тут в англии совсем другой футбол.

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  3. mancunia-planet 05.03.2020 13:51 # mancunia-planet
    Блин, если его агент был давидыча, то стоил бы под 200

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  4. martingor 05.03.2020 13:38 # martingor
    лошки из Манчестера что красные что голубые одни лошки такие же как и безвиз

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  5. scholes18 05.03.2020 13:34 # scholes18
    каждый раз, когда пишут, что МЮ лидирует в борьбе за игрока, его уводит кто-то другой, так что.

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  6. quavo 05.03.2020 13:30 # quavo
    какая же эта боруссия хуета фашисткая, просто конченные середняки

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  7. sir-alexferguson 05.03.2020 13:29 # sir-alexferguson
    не нужен за такие деньги. ему еще предстоит долгий путь становления

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