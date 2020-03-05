"Боруссия" просит за Санчо минимум 120 млн. фунтов
"Манчестер Юнайтед" придется выложить минимум 120 миллионов фунтов, чтобы приобрести вингера дортмундской "Боруссии" Джейдона Санчо грядущим летом.
На днях издание The Telegraph сообщило, что "красные дьяволы" лидируют в борьбе за Санчо, который почти наверняка будет продан "Боруссией" по окончании сезона.
Развивая тему своих коллег, Bild утверждает, что "Боруссия" отпустит Джейдона за 120 млн. фунтов, как минимум, в то время как "Юнайтед" ожидал потратить на 19-летнего англичанина только 100 млн. фунтов.
Как бы то ни было, Санчо вернется на родину только как самое дорогое приобретение в истории клубов Премьер-Лиги, хотя в 2017 году был куплен "Боруссией" у "Манчестер Сити" за 8 млн. фунтов.
05.03.2020 13:25
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Последние комментарии:
если за магвайра 80 отдали, этот - 120 легко
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Он же дохрена моментов порет, еще не ясно что онпокажет в АПЛ. В Германии его команда проводит атаки волна за волной и перед ним почти всегда киллометры пространства, тут в англии совсем другой футбол.
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Блин, если его агент был давидыча, то стоил бы под 200
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лошки из Манчестера что красные что голубые одни лошки такие же как и безвиз
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каждый раз, когда пишут, что МЮ лидирует в борьбе за игрока, его уводит кто-то другой, так что.
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какая же эта боруссия хуета фашисткая, просто конченные середняки
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не нужен за такие деньги. ему еще предстоит долгий путь становления
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