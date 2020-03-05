Макманаман видит будущее Салаха в "Ливерпуле"

Бывший полузащитник "Ливерпуля" Стив Макманаман уверен, что мерсисайдскому клубу не грозит потеря нападающего Мохамеда Салаха грядущим летом.

Вот уже несколько месяцев ходят слухи, что по окончании сезона "Реал" сделает свое предложение о покупке Салаха. Многие связывают интерес "красных" к Тимо Вернеру из "РБ Лейпциг" именно с возможной продажей Мохамеда.



Однако Макманаман не понимает, зачем 27-летнему египтянину, забившему 19 голов за "красных" в 37 матчах этого сезона, менять Премьер-Лигу на Ла Лигу.



"Если честно, я вижу его будущее в "Ливерпуле".



"По поводу всех этих спекуляций насчет "Реала" и "Барселоны" я думаю лишь то, что игроков постоянно сватают в эти клубы, потому что когда-то они считались лучшими в мире. Теперь лучшие команды выступают в Премьер-Лиге".



"Четыре или пять лет назад каждый твердил "Реал", "Реал", "Реал", потому что они побеждали. Каждый год Лигу Чемпионов выигрывали либо они, либо "Барселона".



"Теперь лучшие команды Европы находятся здесь, в Англии, поэтому я не понимаю зачем ему может потребоваться переезд в Ла Лигу", — сообщил Макманаман HorseRacing.