Руни считает, что МЮ в двух-трех годах от борьбы за титул

Ветеран "Дерби" Уэйн Руни считает, что его бывший клуб "Манчестер Юнайтед" находится в двух-трех годах от борьбы за высшие награды.

В первом полном сезоне Оле Гуннара Сульшера в качестве главного тренера "красные дьяволы" ведут отчаянную борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и выступают в Лиге Европы.



По мнению Руни, проводимая Сульшером перестройка растянется на годы, поэтому Уэйн советует всем небезразличным запастись терпением.



"Убежден, им потребуется еще два-три года, чтобы стать серьезным претендентом на высшие награды. Им важно постараться попасть в Лигу Чемпионов в этом году. В данный момент за это идет очень упорная борьба. Думаю, попадание в Лигу Чемпионов им очень бы помогло, но им в любом случае потребуется время".



"Учитывая происходящее в клубе, фанатам "Юнайтед" нужно слегка запастись терпением и позволить этим игрокам подтвердить свой уровень. Они все еще нуждаются в усилении, а от некоторых игроков им нужно избавиться, но через два-три года они должны снова стать претендентом на титул".



"Этот процесс не будет быстрым. Они уже проходили через это с Ван Галем и Моуриньо".



"Посмотрите на "Ливерпуль" и то, чего они добились, как они строили свою команду. Посмотрите на "Манчестер Сити", где Гвардиола постепенно приглашал игроков под свой стиль. Поэтому "Юнайтед" нужно быть терпеливым и постараться создать команду, которая сможет соперничать с этими двумя", — цитирует Руни The Telegraph.