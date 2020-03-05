УЕФА планирует создать "летнюю Лигу Чемпионов"

Матч ICC Арсенал — Бавария УЕФА собирается создать свой аналог клубного Чемпионата Мира ФИФА в стиле Лиги Чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, боссы УЕФА уже значительно продвинулись в переговорах с американским промоутером Relevent Sport и планируют провести первый розыгрыш нового турнира летом 2021.

Relevent Sport как партнер выбран неслучайно, потому что "летняя Лига Чемпионов" станет преемником престижного предсезонного турнира International Champions Cup, который промоутер ежегодно проводит с 2013.

Формально International Champions Cup является серией выставочных матчей самых популярных клубов мира, и теперь УЕФА хочет придать этому турниру официальный статус и соревновательный характер — с квалификацией, группами и стадией плей-офф.

По информации издания, проект турнира уже был представлен на рассмотрение некоторым клубам Премьер-Лиги. Помимо команд из Европы, УЕФА хочет пригласить в "летнюю Лигу Чемпионов" и южноамериканских грандов.


Метки УЕФА

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2020 10:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 05.03.2020 10:33 # sausage
    Остапов понесло. Мысли только о деньгах. Лига Наций, теперь ещё эта хуета. Топ клубам надо будет иметь по три состава, чтобы держать уровень.

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  2. liverfun 05.03.2020 10:31 # liverfun
    Заебали эти турниры создавать, когда футболистам отдыхать? уефа слишком жаден

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  3. scholes22 05.03.2020 10:27 # scholes22
    Прикольно

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