УЕФА планирует создать "летнюю Лигу Чемпионов"

УЕФА собирается создать свой аналог клубного Чемпионата Мира ФИФА в стиле Лиги Чемпионов.

Как сообщает Daily Mail, боссы УЕФА уже значительно продвинулись в переговорах с американским промоутером Relevent Sport и планируют провести первый розыгрыш нового турнира летом 2021.



Relevent Sport как партнер выбран неслучайно, потому что "летняя Лига Чемпионов" станет преемником престижного предсезонного турнира International Champions Cup, который промоутер ежегодно проводит с 2013.



Формально International Champions Cup является серией выставочных матчей самых популярных клубов мира, и теперь УЕФА хочет придать этому турниру официальный статус и соревновательный характер — с квалификацией, группами и стадией плей-офф.



По информации издания, проект турнира уже был представлен на рассмотрение некоторым клубам Премьер-Лиги. Помимо команд из Европы, УЕФА хочет пригласить в "летнюю Лигу Чемпионов" и южноамериканских грандов.