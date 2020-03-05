Саутгейт жалеет, что критиковал Смоллинга

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт жалеет, что в свое время раскритиковал защитника Криса Смоллинга, ныне выступающего за "Рому".

Последний раз Смоллинг представлял национальную команду еще в 2017 году. Объясняя свое нежелание использовать Криса, Саутгейт указывал на неумение экс-игрока "Фулхэма" выходить из обороны и поддерживать игру команды.



Нынешний сезон 30-летний Смоллинг с успехом проводит в "Роме" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед", и Саутгейт подумывает вернуть Криса в сборную в преддверии Евро-2020. По словам Гарета, те его слова были вырваны из контекста.



"Я никогда не вычеркивал кого-либо. Думаю, это было бы неправильно. Думаю, я жалею о том, как мои слова были преподнесены — похвалив других игроков за определенные качества, я не критиковал Криса".



"То была моя ошибка, и это было несправедливо по отношению к нему. Думаю, он хорошо играет в Италии. Сейчас он выступает за большой клуб, хотя до этого тоже выступал за большой клуб. Мы следим за каждым, чтобы быть уверенными в правильности своих решений".



"Я поговорил с ним, когда не вызвал его, и объяснил ему то, что затем объяснил каждому. Поскольку я сделал это публично, это стало некоторой темой для дискуссий, но у меня не было намерений говорить то, что было сказано", — цитирует Саутгейта Sky Sports.