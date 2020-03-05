Сульшер может представить Руни главным тренером "Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер считает, что Уэйн Руни способен однажды занять его место.

В четверг "Юнайтед" будет противостоять своему бывшему капитану и лучшему бомбардиру всех времен, совершив визит к Руни и его партнерам по "Дерби" в рамках Кубка Англии.



В "Дерби" 34-летний Уэйн как раз и пришел как играющий тренер, обозначив свои намерения в отношении тренерской профессии, и Сульшер готов дать пару советов своему начинающему коллеге.



"Могу ли я представить его главным тренером "Манчестер Юнайтед"? Да. Это зависит от того, как сильно ты стараешься и как сильно хочешь этого. У тебя не будет никакой личной жизни, но это вторая лучшая вещь после игры в футбол. Уверен, есть много экс-игроков и тренеров, которые хотят мою работу", — цитирует Сульшера The Telegraph.