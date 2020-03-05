Де Брюйне рискует пропустить дерби Манчестера
Участие полузащитника "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне в дерби против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье находится под вопросом.
Неудачно приземлившись на газон "Уэмбли" в концовке финала Кубка Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье, Де Брюйне получил травму, которая заставила его пропустить выезд к "Шеффилд Уэнсдей" в Кубке Англии в среду вечером.
После победы 0:1 над представителем Чемпионшипа главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил сомнения насчет готовности 28-летнего бельгийца к дерби на "Олд Траффорд".
"У Кевина возникли проблемы. Он не был готов к этому матчу. В предыдущем матче, на его последних минутах, он неудачно упал и повредил свою спину. Мы не знаем, как долго он будет отсутствовать. Надеюсь, не слишком долго", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.
05.03.2020 07:00
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