Де Брюйне рискует пропустить дерби Манчестера

Участие полузащитника "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне в дерби против "Манчестер Юнайтед" в воскресенье находится под вопросом.

Неудачно приземлившись на газон "Уэмбли" в концовке финала Кубка Лиги против "Астон Виллы" в минувшее воскресенье, Де Брюйне получил травму, которая заставила его пропустить выезд к "Шеффилд Уэнсдей" в Кубке Англии в среду вечером.



После победы 0:1 над представителем Чемпионшипа главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола выразил сомнения насчет готовности 28-летнего бельгийца к дерби на "Олд Траффорд".



"У Кевина возникли проблемы. Он не был готов к этому матчу. В предыдущем матче, на его последних минутах, он неудачно упал и повредил свою спину. Мы не знаем, как долго он будет отсутствовать. Надеюсь, не слишком долго", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.