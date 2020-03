Дайер полез в драку с фанатами "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер полез на трибуны разбираться с фанатами после вылета своей команды из Кубка Англии.

В среду вечером "шпоры" не выявили победителя в 120-минутном противостоянии с "Норвичем" (1:1), а в серии пенальти удача улыбнулась "канарейкам".



После окончания матча Дайер рванул на Западную трибуну "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", где расположились фанаты "шпор".



Вступив в конфронтацию с болельщиками своей команды, буйный футболист был окружен стюардами, после чего с эскортом проследовал в раздевалку. Теперь Эрик ждет последствий.



"Я не могу прятаться от этого вопроса, и я думаю, Эрик поступил так, как профессионалам нельзя поступать, но, учитывая обстоятельства, как поступил бы каждый из нас".



"Когда кто-то оскорбляет тебя и твою семью, — а в данном случае это был его брат — каждый из нас заступился бы. Но, повторюсь, Эрик поступил так, как профессионалам нельзя поступать. Я с игроком и понимаю игрока".



"Применит ли клуб дисциплинарные меры к Дайеру? Если применит, я с этим не соглашусь", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо Sky Sports.





Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ