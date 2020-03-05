Дайер полез в драку с фанатами "Тоттенхэма"
Полузащитник "Тоттенхэма" Эрик Дайер полез на трибуны разбираться с фанатами после вылета своей команды из Кубка Англии.
В среду вечером "шпоры" не выявили победителя в 120-минутном противостоянии с "Норвичем" (1:1), а в серии пенальти удача улыбнулась "канарейкам".
После окончания матча Дайер рванул на Западную трибуну "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум", где расположились фанаты "шпор".
Вступив в конфронтацию с болельщиками своей команды, буйный футболист был окружен стюардами, после чего с эскортом проследовал в раздевалку. Теперь Эрик ждет последствий.
"Я не могу прятаться от этого вопроса, и я думаю, Эрик поступил так, как профессионалам нельзя поступать, но, учитывая обстоятельства, как поступил бы каждый из нас".
"Когда кто-то оскорбляет тебя и твою семью, — а в данном случае это был его брат — каждый из нас заступился бы. Но, повторюсь, Эрик поступил так, как профессионалам нельзя поступать. Я с игроком и понимаю игрока".
"Применит ли клуб дисциплинарные меры к Дайеру? Если применит, я с этим не соглашусь", — цитирует главного тренера "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо Sky Sports.
Look at Eric Dier, turned into prime Venom walking over those chairs. pic.twitter.com/Yo9kxJMqRQ— Marc BA (@marc_ba12) March 4, 2020
05.03.2020 06:00
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ненавижу таких фанов которые орут, учат играть с трибун. бля ты же купил абонемент или перекупил билет на этот матч, а за слова не ответив побежал. что натворишь головой поднимаешь шеей - всегда. Радуешься победам - принимай и поражения.
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