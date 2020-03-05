В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Англии.

"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, на сей раз совершит выезд к "Ньюкаслу". "Челси", обидчик "Ливерпуля" в предыдущем раунде, примет на своем поле "Лестер". "Арсенал" навестит "Шеффилд Юнайтед".



Оставшуюся пару составят победители матча "Тоттенхэм" — "Норвич" и вынесенной на четверг встречи "Дерби и "Манчестер Юнайтед".



Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 20-22 марта.



Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии



Шеффилд Юнайтед — Арсенал

Ньюкасл — Манчестер Сити

Тоттенхэм / Норвич — Дерби / Манчестер Юнайтед

Челси — Лестер