Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Кубок Англии В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Англии.

"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, на сей раз совершит выезд к "Ньюкаслу". "Челси", обидчик "Ливерпуля" в предыдущем раунде, примет на своем поле "Лестер". "Арсенал" навестит "Шеффилд Юнайтед".

Оставшуюся пару составят победители матча "Тоттенхэм" — "Норвич" и вынесенной на четверг встречи "Дерби и "Манчестер Юнайтед".

Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 20-22 марта.

Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии

Шеффилд Юнайтед — Арсенал
Ньюкасл — Манчестер Сити
Тоттенхэм / Норвич — Дерби / Манчестер Юнайтед
Челси — Лестер


Метки жеребьевка, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2020 01:00

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Последние комментарии:




  1. ry-l 05.03.2020 01:16 # ry-l
    Изи 1/2. Отомстим вардизависимым за отобранные 4 очка

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  2. cityland1978 05.03.2020 01:11 # cityland1978
    Не плохой жребий) все по плану пока)

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  3. reams 05.03.2020 01:07 # reams
    норм жреба, могло быть и лучше, но и так збс

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  4. wolfsmensch 05.03.2020 01:04 # wolfsmensch
    п-ц, даже при таком составе участников шейхам подкинули самых халявных соперников. забаньте их и в Англии, пожалуйста

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  5. chebrec 05.03.2020 01:02 # chebrec
    Камон Челси!!!

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