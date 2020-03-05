Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
В среду вечером состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии Кубка Англии.
"Манчестер Сити", действующий обладатель трофея, на сей раз совершит выезд к "Ньюкаслу". "Челси", обидчик "Ливерпуля" в предыдущем раунде, примет на своем поле "Лестер". "Арсенал" навестит "Шеффилд Юнайтед".
Оставшуюся пару составят победители матча "Тоттенхэм" — "Норвич" и вынесенной на четверг встречи "Дерби и "Манчестер Юнайтед".
Добавим, четвертьфинальные матчи Кубка Англии будут сыграны в уикенд 20-22 марта.
Жеребьевка 1/4 финала Кубка Англии
Шеффилд Юнайтед — Арсенал
Ньюкасл — Манчестер Сити
Тоттенхэм / Норвич — Дерби / Манчестер Юнайтед
Челси — Лестер
05.03.2020 01:00
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Изи 1/2. Отомстим вардизависимым за отобранные 4 очка
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Не плохой жребий) все по плану пока)
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норм жреба, могло быть и лучше, но и так збс
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п-ц, даже при таком составе участников шейхам подкинули самых халявных соперников. забаньте их и в Англии, пожалуйста
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Камон Челси!!!
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