"Сити", "Лестер" и "Норвич" вышли в 1/4 финала Кубка Англии

В среду вечером определились очередные четвертьфиналисты Кубка Англии.

Владея колоссальным игровым преимуществом и почти ничего не позволив своему сопернику, "Манчестер Сити" смог забить только один гол в гостях у "Шеффилд Уэнсдей". Удача улыбнулась Серхио Агуэро, который в начале второго тайма своим ударом прошил руку голкипера — 0:1.



Один гол был зафиксирован и в противостоянии "Лестера" и "Бирмингема". Хозяева "Кинг Пауэр" дожали своего соперника только в концовке матча, когда Рикарду Перейра пробил головой с линии вратарской после передачи Келечи Ихеаначо — 1:0.



Еще в одном матче, между "Тоттенхэмом" и "Норвичем", командам пришлось сыграть 120 минут. "Шпорам" удался быстрый гол, когда Ян Вертонген замкнул головой подачу Джовани Ло Чельсо со штрафного, однако в концовке второго тайма Йосип Дрмич восстановил равновесие, сыграв на добивании после того, как голкипер "шпор" Михел Ворм неуверенно парировал дальний удар. В экстра-таймах счет 1:1 не изменился, а в серии пенальти удачливее оказались "канарейки" — 2:3.



"Лестер" — "Бирмингем" — 1:0 (0:0)



Гол: Перрейра 82.



"Лестер": Шмейхель, Перейра, Чилуэлл, Сенюнджю, Эванс, Ндиди (Тилеманс 60), Прат, Олбрайтон, Мэддисон (Чоудури 84), Грей (Барнс 66), Ихеаначо.



"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:1 (0:0)



Гол: Агуэро 53.



"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Стоунс, Отаменди, Менди, Родри, Давид Сильва, Бернарду Силва, Махрез, Жезус, Агуэро (Стерлинг 86).



"Тоттенхэм" — "Норвич" — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, победа "Норвича" по пенальти — 2:3.



Голы: Вертонген 13 — Дрмич 78.



"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Дайер, Санчес, Вертонген, Уинкс (Ндомбеле 81), Скипп, Ло Чельсо, Моура (Ламела 70), Алли (Пэрротт 96), Бергвейн (Фернандеш 54).



"Норвич": Крул, Ааронс, Годфри, Хенли, Льюис, Вранчич (Маклин 67), Трибулл (Тетти 89), Буэндиа (Штиперманн 97), Рупп (Ида 72), Кантуэлл, Дрмич.