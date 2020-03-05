"Сити", "Лестер" и "Норвич" вышли в 1/4 финала Кубка Англии

Серхио Агуэро В среду вечером определились очередные четвертьфиналисты Кубка Англии.

Владея колоссальным игровым преимуществом и почти ничего не позволив своему сопернику, "Манчестер Сити" смог забить только один гол в гостях у "Шеффилд Уэнсдей". Удача улыбнулась Серхио Агуэро, который в начале второго тайма своим ударом прошил руку голкипера — 0:1.

Один гол был зафиксирован и в противостоянии "Лестера" и "Бирмингема". Хозяева "Кинг Пауэр" дожали своего соперника только в концовке матча, когда Рикарду Перейра пробил головой с линии вратарской после передачи Келечи Ихеаначо — 1:0.

Еще в одном матче, между "Тоттенхэмом" и "Норвичем", командам пришлось сыграть 120 минут. "Шпорам" удался быстрый гол, когда Ян Вертонген замкнул головой подачу Джовани Ло Чельсо со штрафного, однако в концовке второго тайма Йосип Дрмич восстановил равновесие, сыграв на добивании после того, как голкипер "шпор" Михел Ворм неуверенно парировал дальний удар. В экстра-таймах счет 1:1 не изменился, а в серии пенальти удачливее оказались "канарейки" — 2:3.

"Лестер" — "Бирмингем" — 1:0 (0:0)

Гол: Перрейра 82.

"Лестер": Шмейхель, Перейра, Чилуэлл, Сенюнджю, Эванс, Ндиди (Тилеманс 60), Прат, Олбрайтон, Мэддисон (Чоудури 84), Грей (Барнс 66), Ихеаначо.

"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:1 (0:0)

Гол: Агуэро 53.

"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Стоунс, Отаменди, Менди, Родри, Давид Сильва, Бернарду Силва, Махрез, Жезус, Агуэро (Стерлинг 86).

"Тоттенхэм" — "Норвич" — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, победа "Норвича" по пенальти — 2:3.

Голы: Вертонген 13 — Дрмич 78.

"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Дайер, Санчес, Вертонген, Уинкс (Ндомбеле 81), Скипп, Ло Чельсо, Моура (Ламела 70), Алли (Пэрротт 96), Бергвейн (Фернандеш 54).

"Норвич": Крул, Ааронс, Годфри, Хенли, Льюис, Вранчич (Маклин 67), Трибулл (Тетти 89), Буэндиа (Штиперманн 97), Рупп (Ида 72), Кантуэлл, Дрмич.


Метки Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 05.03.2020 00:40

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Последние комментарии:




  1. anabanana94 05.03.2020 01:59 # anabanana94
    Там Дайер фанатов пиздить пошел, ОРУ!!!!

    https://vk.com/tottenhamdaily?w=wall-54392385_381724

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  2. anabanana94 05.03.2020 01:54 # anabanana94
    Кидал панчи как и палки местечковому поэту дефту, а он и рад принимать что-либо в зад)

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  3. thegodfather 05.03.2020 01:46 # thegodfather
    Норвич, ехехех)
    моуру жопа)

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  4. anabanana94 05.03.2020 01:45 # anabanana94
    Ебал всех в рот братишки, встретимся на просторах АПЕКСА!

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  5. anabanana94 05.03.2020 01:44 # anabanana94
    Хочу проснуться утром и прочесть новость о том, что Моуриньо подал в отставку.

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  6. nemovista 05.03.2020 01:42 # nemovista
    Завтра ещё МЮ вылетит, и будет порядок)

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  7. slash-lfc 05.03.2020 01:39 # slash-lfc
    Лол, отдельной новости не будет. Впрочем, Михайло прав. Моуриньо абсолютно в каждой своей команде завоёвывал трофеи, причём зачастую в первые же сезоны, но Тоттенхэм походу проклят на веки той знаменитой фразой, хотя стоит сказать, что и Моуриньо уже себя изжил давно. Кейну нужно железно покидать клуб. Больших трофеев ему с курятником не видать, максимум, за что ему бороться - перебить рекорд Ширера по голам, но это можно сделать и в условном муму. Крч фанатам Птх стальных нервов и верить в лучшее. Койс, кек.

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  8. anabanana94 05.03.2020 01:38 # anabanana94
    Жалко было смотреть на Кейна, абсолютно в непонимании парень.. При Почеттино такой хуйни не было.

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  9. rentv 05.03.2020 01:37 # rentv
    Мне кажется, что сказка ТТХ закончилась. И дело даже не в Моуре, а в том, что команда впринципе исчерпала свой потенциал. Думаю, если Кейн уйдёт мы вернемся к ТТХ уровня эвертона.

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  10. mc-od 05.03.2020 01:36 # mc-od
    Крул - КНЯЗЬ!!! Скриньте.))

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  11. deft 05.03.2020 01:34 # deft
    Куры есть куры.
    Интересные факты:
    Луиз гадит в арсосале.
    Моур в курятнике.
    Челси - короли Лондона.

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  12. anabanana94 05.03.2020 01:33 # anabanana94
    Канарейки по делу прошли дальше, нехуй нам делать в следующем раунде, ибо с таким футболом только у моего дома в футбол катать.

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  13. ry-l 05.03.2020 01:29 # ry-l
    И все-таки, Жорж со своим прыжком исполняет пенка с железной уверенностью.

    Жедсон - хз, это даже не пижонство. Это непрофессионализм

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  14. ska-skvo 05.03.2020 01:28 # ska-skvo
    Канарейки моё почтение, а петушары под шконарь ахаххааххаха)))
    Тим Крул топарик лютый)))

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  15. wolfsmensch 05.03.2020 01:27 # wolfsmensch
    во же лошары эти шпоры. очередной сезон без трофеев
    Крул - красавчик!

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  16. chebrec 05.03.2020 01:27 # chebrec
    Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохох
    Ехехехехехехехе

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  17. sir-alexferguson 05.03.2020 01:27 # sir-alexferguson
    моур красавчик. пора на мороз ему чтоль
    кейна в мю хорош без трофеев сидеть

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  18. unclearness 05.03.2020 01:27 # unclearness
    Кукарекуу

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  19. ry-l 05.03.2020 01:27 # ry-l
    Канарейки красиво

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  20. slash-lfc 05.03.2020 01:25 # slash-lfc
    Жозиииииииииииииииии))

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