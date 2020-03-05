"Сити", "Лестер" и "Норвич" вышли в 1/4 финала Кубка Англии
В среду вечером определились очередные четвертьфиналисты Кубка Англии.
Владея колоссальным игровым преимуществом и почти ничего не позволив своему сопернику, "Манчестер Сити" смог забить только один гол в гостях у "Шеффилд Уэнсдей". Удача улыбнулась Серхио Агуэро, который в начале второго тайма своим ударом прошил руку голкипера — 0:1.
Один гол был зафиксирован и в противостоянии "Лестера" и "Бирмингема". Хозяева "Кинг Пауэр" дожали своего соперника только в концовке матча, когда Рикарду Перейра пробил головой с линии вратарской после передачи Келечи Ихеаначо — 1:0.
Еще в одном матче, между "Тоттенхэмом" и "Норвичем", командам пришлось сыграть 120 минут. "Шпорам" удался быстрый гол, когда Ян Вертонген замкнул головой подачу Джовани Ло Чельсо со штрафного, однако в концовке второго тайма Йосип Дрмич восстановил равновесие, сыграв на добивании после того, как голкипер "шпор" Михел Ворм неуверенно парировал дальний удар. В экстра-таймах счет 1:1 не изменился, а в серии пенальти удачливее оказались "канарейки" — 2:3.
"Лестер" — "Бирмингем" — 1:0 (0:0)
Гол: Перрейра 82.
"Лестер": Шмейхель, Перейра, Чилуэлл, Сенюнджю, Эванс, Ндиди (Тилеманс 60), Прат, Олбрайтон, Мэддисон (Чоудури 84), Грей (Барнс 66), Ихеаначо.
"Шеффилд Юнайтед" — "Манчестер Сити" — 0:1 (0:0)
Гол: Агуэро 53.
"Манчестер Сити": Браво, Канселу, Стоунс, Отаменди, Менди, Родри, Давид Сильва, Бернарду Силва, Махрез, Жезус, Агуэро (Стерлинг 86).
"Тоттенхэм" — "Норвич" — 1:1 (1:0) после экстра-таймов, победа "Норвича" по пенальти — 2:3.
Голы: Вертонген 13 — Дрмич 78.
"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Дайер, Санчес, Вертонген, Уинкс (Ндомбеле 81), Скипп, Ло Чельсо, Моура (Ламела 70), Алли (Пэрротт 96), Бергвейн (Фернандеш 54).
"Норвич": Крул, Ааронс, Годфри, Хенли, Льюис, Вранчич (Маклин 67), Трибулл (Тетти 89), Буэндиа (Штиперманн 97), Рупп (Ида 72), Кантуэлл, Дрмич.
05.03.2020 00:40
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Последние комментарии:
Там Дайер фанатов пиздить пошел, ОРУ!!!!
https://vk.com/tottenhamdaily?w=wall-54392385_381724
(ответить)
Кидал панчи как и палки местечковому поэту дефту, а он и рад принимать что-либо в зад)
(ответить)
Норвич, ехехех)
моуру жопа)
(ответить)
Ебал всех в рот братишки, встретимся на просторах АПЕКСА!
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Хочу проснуться утром и прочесть новость о том, что Моуриньо подал в отставку.
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Завтра ещё МЮ вылетит, и будет порядок)
(ответить)
Лол, отдельной новости не будет. Впрочем, Михайло прав. Моуриньо абсолютно в каждой своей команде завоёвывал трофеи, причём зачастую в первые же сезоны, но Тоттенхэм походу проклят на веки той знаменитой фразой, хотя стоит сказать, что и Моуриньо уже себя изжил давно. Кейну нужно железно покидать клуб. Больших трофеев ему с курятником не видать, максимум, за что ему бороться - перебить рекорд Ширера по голам, но это можно сделать и в условном муму. Крч фанатам Птх стальных нервов и верить в лучшее. Койс, кек.
(ответить)
Жалко было смотреть на Кейна, абсолютно в непонимании парень.. При Почеттино такой хуйни не было.
(ответить)
Мне кажется, что сказка ТТХ закончилась. И дело даже не в Моуре, а в том, что команда впринципе исчерпала свой потенциал. Думаю, если Кейн уйдёт мы вернемся к ТТХ уровня эвертона.
(ответить)
Крул - КНЯЗЬ!!! Скриньте.))
(ответить)
Куры есть куры.
Интересные факты:
Луиз гадит в арсосале.
Моур в курятнике.
Челси - короли Лондона.
(ответить)
Канарейки по делу прошли дальше, нехуй нам делать в следующем раунде, ибо с таким футболом только у моего дома в футбол катать.
(ответить)
И все-таки, Жорж со своим прыжком исполняет пенка с железной уверенностью.
Жедсон - хз, это даже не пижонство. Это непрофессионализм
(ответить)
Канарейки моё почтение, а петушары под шконарь ахаххааххаха)))
Тим Крул топарик лютый)))
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во же лошары эти шпоры. очередной сезон без трофеев
Крул - красавчик!
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Ахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахахаха
Охохохохохохох
Ехехехехехехехе
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моур красавчик. пора на мороз ему чтоль
кейна в мю хорош без трофеев сидеть
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Кукарекуу
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Канарейки красиво
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Жозиииииииииииииииии))
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