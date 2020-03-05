Мерфи: "Фернандеш дал МЮ зеленый свет, чтобы избавиться от Погба"

Экс-полузащитник "Ливерпуля" Данни Мерфи считает, что отличная игра Бруну Фернандеша позволяет "Манчестер Юнайтед" безболезненно избавиться от Поля Погба.

После своего перехода из "Спортинга" в конце января Фернандеш сыграл пять матчей, забив три гола и отдав две результативные передачи. Бруну великолепно освоился в команде Оле Гуннара Сульшера и проявляет себя как лидер.



По мнению Мерфи, 25-летний португалец дал "Юнайтед" все те качества, которые ожидали увидеть от Погба.



"Фернандеш играет сенсационным образом. У него отличный удар, он блестяще исполняет стандарты, он атлетичен, он скользит по полю, он быстр, он чувствует партнеров, он очень смел. Он охотится на мяч, выходит с мячом на опасные позиции и доставляет мяч на опасные позиции для других".



"Поскольку я сам был полузащитником, больше всего мне нравится в нем способность обострять игру своим пасом. Он будет создавать голы и забивать сам. Он может играть везде".



"Тот факт, что он так быстро адаптировался, повышает шансы "Юнайтед" попасть в топ-4, а также дает им зеленый свет, чтобы сказать: "Давайте отпустим Погба".



"Вы же не захотите держать Погба как опорного полузащитника. Лучшая позиция Фернандеша — быть одним из трех центральных полузащитников или играть перед двумя опорниками. Они могут строить свою команду вокруг этого парня, настолько он хорош!"



"Возможная потеря Погба меня больше не тревожит, потому что у них есть Фернандеш, который будет забивать и создавать голы. Он эффективнее и продуктивнее, чем Погба. На 100 процентов уверен, его показатели в "Манчестер Юнайтед" будут лучше, чем у Погба", — цитирует Мерфи talkSPORT.