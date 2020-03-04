Алонсо остается на радаре у "Интера"

Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо остается на радаре у главного тренера "Интера" Антоно Конте.

В этом сезоне, особенно в его ранней части, наставник "синих" Фрэнк Лэмпард предпочитает доверять слева в обороне Эмерсону Палмери, тогда как Алонсо сыграл лишь 19 матчей во всех соревнованиях.



"Интер" пытался этим воспользоваться еще в январе, однако посреди сезона сделка оказалась невозможна. Тем не менее, Конте планирует вернуться за Алонсо грядущим летом, утверждает Tuttosport.



Более того, Конте избрал 29-летнего испанца в качестве своей приоритетной цели на роли вингбека, а в качестве альтернатив Маркосу рассматривает упомянутого Эмерсона, Филипа Костича из "Айнтрахта" и Леверена Курзава из ПСЖ.