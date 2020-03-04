Руни хочет, чтобы "Юнайтед" проиграл

Нападающий "Дерби" Уэйн Руни признался, что желает "Манчестер Юнайтед" проиграть предстоящий матч Кубка Англии.

В четверг вечером Руни и его партнеры по "Дерби" примут на своем поле "Юнайтед", которому Уэйн отдал 13 лет своей карьеры.



По словам Руни, "красные дьяволы" были его желанным соперником, и на один матч 34-летний англичанин станет врагом "Юнайтед".



"Я наслаждался каждой минутой, проведенной в "Манчестер Юнайтед". Теперь я игрок "Дерби", и я желаю победы "Дерби".



"На протяжении 90 минут — или 120 минут — я, естественно, буду хотеть, чтобы "Манчестер Юнайтед" проиграл".



"Каждый поймет, почему я желаю победы "Дерби" в этом матче, а затем я снова превращусь в фаната "Манчестер Юнайтед" и буду желать им побед".



"Манчестер Юнайтед" был той командой, с которой я хотел встретиться. Мы ехали на автобусе в отель, когда объявили результаты жеребьевки, и мы были очень рады. Это замечательно для нас", — цитирует Руни Sky Sports.