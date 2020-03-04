Руни хочет, чтобы "Юнайтед" проиграл
Нападающий "Дерби" Уэйн Руни признался, что желает "Манчестер Юнайтед" проиграть предстоящий матч Кубка Англии.
В четверг вечером Руни и его партнеры по "Дерби" примут на своем поле "Юнайтед", которому Уэйн отдал 13 лет своей карьеры.
По словам Руни, "красные дьяволы" были его желанным соперником, и на один матч 34-летний англичанин станет врагом "Юнайтед".
"Я наслаждался каждой минутой, проведенной в "Манчестер Юнайтед". Теперь я игрок "Дерби", и я желаю победы "Дерби".
"На протяжении 90 минут — или 120 минут — я, естественно, буду хотеть, чтобы "Манчестер Юнайтед" проиграл".
"Каждый поймет, почему я желаю победы "Дерби" в этом матче, а затем я снова превращусь в фаната "Манчестер Юнайтед" и буду желать им побед".
"Манчестер Юнайтед" был той командой, с которой я хотел встретиться. Мы ехали на автобусе в отель, когда объявили результаты жеребьевки, и мы были очень рады. Это замечательно для нас", — цитирует Руни Sky Sports.
04.03.2020 22:00
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Шрек я люблю тебя, ты был отличным игроком, жаль ушел
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