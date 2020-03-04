Тосун вернулся в "Эвертон" с травмой

Нападающий Дженк Тосун досрочно вернулся из "Кристал Пэлас" в "Эвертон" после полученной на тренировке травмы колена.

Тосун присоединился к "орлам" лишь 10 января и с тех пор сыграл пять матчей, свой единственный гол за команду Роя Ходжсона забив против "Манчестер Сити" (2:2).



28-летний игрок сборной Турции отправился в "Пэлас" в первую очередь затем, чтобы обеспечить себя регулярной игровой практикой в преддверии Евро-2020, однако план Дженка провалился.



Как сообщает Daily Mail, сейчас Тосун все еще ожидает окончательного диагноза докторов по поводу своей травмы, однако предварительный прогноз гласит, что Дженк пропустит шесть месяцев. Нападающий будет проходить лечение под наблюдением медицинского штаба "Эвертона".