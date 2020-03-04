Кейн предпочитает перейти в "Юнайтед"
Нападающий Харри Кейн предпочитает перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом, чем остаться в "Тоттенхэме".
Сегодня утром издание The Telegraph сообщило, что Кейн может задуматься о смене клуба, если "шпоры" завершат этот сезон без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.
Изданию Goal удалось выяснить от близких к Кейну источников, что терпение Харри на исходе. Капитан сборной Англии, которому летом исполнится 27, не готов ждать, пока "Тоттенхэм" пройдет новую перестройку, уже при Жозе Моуриньо.
Утверждается, что Кейн предпочитает уйти из "Тоттенхэма" грядущим летом, как бы ни завершился этот сезон, и вариант с "Юнайтед" выглядит весьма привлекательным для Харри.
"Юнайтед" — один из немногих клубов, которые могут себе позволить покупку Кейна, оцениваемого в сумму свыше 150 миллионов фунтов, вдобавок амбиции "красных дьяволов" совпадают с амбициями Харри.
Естественно Моуриньо и его президент Даниэль Леви попытаются удержать Кейна, однако желание самого Харри уйти может стать решающим фактором.
04.03.2020 20:00
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Колбасный пёс, опозоривший клуб, еле в 10-ку влез. Лихенда!1!!1
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anabanana94 хочет поменят обекновеный хуй на залатой хуй чтоб сосат вечно.
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Кейн не променяет великий Тоттенхэм на эту парашу.
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Шыло на мыло
Шо то xуйня, шо то xуйня, обе xуйни какие то
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Гавном ты не был, но и до вершин ты не добрался, как Харри Кейн
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из пустого в порожнее...
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А вот это уже интересно. Хуя, ему 27?
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А можно абаму, а не трехсезонку?
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Вот это поворот в карьере! Можно и в Реал или Челси
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Пхахахха это днище 150 лямов чооо??
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