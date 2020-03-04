Кейн предпочитает перейти в "Юнайтед"

Харри Кейн Нападающий Харри Кейн предпочитает перейти в "Манчестер Юнайтед" грядущим летом, чем остаться в "Тоттенхэме".

Сегодня утром издание The Telegraph сообщило, что Кейн может задуматься о смене клуба, если "шпоры" завершат этот сезон без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.

Изданию Goal удалось выяснить от близких к Кейну источников, что терпение Харри на исходе. Капитан сборной Англии, которому летом исполнится 27, не готов ждать, пока "Тоттенхэм" пройдет новую перестройку, уже при Жозе Моуриньо.

Утверждается, что Кейн предпочитает уйти из "Тоттенхэма" грядущим летом, как бы ни завершился этот сезон, и вариант с "Юнайтед" выглядит весьма привлекательным для Харри.

"Юнайтед" — один из немногих клубов, которые могут себе позволить покупку Кейна, оцениваемого в сумму свыше 150 миллионов фунтов, вдобавок амбиции "красных дьяволов" совпадают с амбициями Харри.

Естественно Моуриньо и его президент Даниэль Леви попытаются удержать Кейна, однако желание самого Харри уйти может стать решающим фактором.


Метки Кейн, Манчестер Юнайтед, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2020 20:00

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Последние комментарии:




  1. gucman 04.03.2020 21:26 # gucman
    ТОП 10 АПЛ за всю историю:

    1. Тьерри Анри («Арсенал»)

    2. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»)

    3. Алан Ширер («Ньюкасл»)

    4. Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»)

    5. Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»)

    6. Фрэнк Лэмпард («Вест Хэм», «Челси», «Манчестер Сити»)

    7. Пол Скоулз («Манчестер Юнайтед»)

    8. Стивен Джеррард («Ливерпуль»)

    9. Рой Кин («Манчестер Юнайтед»)

    10. Патрик Виейра («Арсенал», «Манчестер Сити»)

    Колбасный пёс, опозоривший клуб, еле в 10-ку влез. Лихенда!1!!1

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  2. myu99 04.03.2020 21:15 # myu99
    anabanana94 хочет поменят обекновеный хуй на залатой хуй чтоб сосат вечно.

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  3. anabanana94 04.03.2020 21:06 # anabanana94
    Кейн не променяет великий Тоттенхэм на эту парашу.

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  4. unclearness 04.03.2020 20:59 # unclearness
    Шыло на мыло
    Шо то xуйня, шо то xуйня, обе xуйни какие то

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  5. pistolero-lfc 04.03.2020 20:53 # pistolero-lfc
    Гавном ты не был, но и до вершин ты не добрался, как Харри Кейн

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  6. bezviz 04.03.2020 20:50 # bezviz
    из пустого в порожнее...

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  7. slash-lfc 04.03.2020 20:47 # slash-lfc
    А вот это уже интересно. Хуя, ему 27?

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  8. muaxaxaxa 04.03.2020 20:41 # muaxaxaxa
    А можно абаму, а не трехсезонку?

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  9. chelsiukpro 04.03.2020 20:05 # chelsiukpro
    Вот это поворот в карьере! Можно и в Реал или Челси

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  10. smokekush 04.03.2020 20:05 # smokekush
    Пхахахха это днище 150 лямов чооо??

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