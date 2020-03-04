Алдервейрелд назвал "очень странной" смену тренера в "Тоттенхэме"

Тоби Алдервейрелд Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд признался, что испытал "очень странные" ощущения после увольнения Маурисио Почеттино и назначения Жозе Моуриньо.

Уволив Почеттино вечером 19 ноября, уже на следующий день утром "шпоры" объявили о назначении на должность главного тренера Моуриньо.

В своих предыдущих интервью Алдевейрелд неоднократно хвалил Моуриньо, однако он не был рад уходу Почеттино.

"Для меня это была плохая новость, потому что ты всегда предан своему тренеру".

"На следующий день к тебе внезапно приходит другой тренер. Это было очень странно, но это часть футбола. Затем ты пытаешься это максимально использовать".

"Почеттино уволили, когда я играл матч за сборную Бельгии. Я узнал новости, когда вернулся в раздевалку. Бельгийские журналисты сразу же стали задавать свои вопросы. Все случилось так быстро, что у меня не было времени подумать об этом", — сообщил Алдервейрелд Het Nieuwsblad.


Метки Алдервейрелд, Моуриньо, Почеттино, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2020 19:00

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  1. xin 04.03.2020 19:38 # xin
    С пакетом петухи даже выходили в финал ЛЧ. С переводчиком глотают пыль топов и борются за ЛЕ с Арсеналом.

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