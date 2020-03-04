Сульшер не удивлен успехами Фернандеша

Рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что не удивлен успехами своего январского новичка Бруну Фернандеша.

После своего перехода из "Спортинга" Фернандеш сыграл только шесть матчей за "красных дьяволов", но забил три гола и отдал две результативные передачи, быстро утвердившись ключевым игроком команды.



По словам Сульшера, его скауты тщательно изучили Бруну, поэтому Оле Гуннар точно знал, какого игрока он получает в лице полузащитника сборной Португалии.



"Я не удивлен, потому что я видел, на что он способен на поле, и видел его лидерские качества. Когда ты тщательно изучил игрока и поговорил с людьми, которые знают его лично, ты надеешься, что он будет таким, как ты ожидаешь, но ты не можешь быть на 100 процентов уверен".



"Некоторые игрокам нужно шесть месяцев на адаптацию, но смысл в том, что мы пригласили его из-за его мастерства. Он пришел сюда, ему нравится здесь, и он придал импульс каждому", — цитирует Сульшера Daily Mirror.