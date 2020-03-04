Кейн: "Я буду на Евро-2020"

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн пообещал, что он точно поедет на Евро-2020 со сборной Англии.

Напомним, Кейн находится вне игры с 1 января, когда он надорвал сухожилие в своем бедре и был вынужден лечь на операцию.



Тогда же появились опасения, что Харри может пропустить остаток клубного сезона и остаться без поездки на Чемпионат Европы.



Однако восстановление Кейна идет с опережением графика, и 26-летний нападающий планирует уже в следующем месяце выйти на футбольное поле.



"Мысленно я совершенно точно еду на Евро. Если не случится ничего радикального от настоящего момента и до тех пор, я буду там. Я еще не приступил к тренировкам с первой командой, но я занимаюсь в тренажерном зале и становлюсь все сильнее".



"Потребуется еще несколько недель, прежде чем я снова сыграю. Я не хочу делать прогнозов, к какому матчу я могу вернуться, но я надеюсь, это случится где-то между началом и серединой апреля", — сообщил Кейн Evening Standard.