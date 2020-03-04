Сульшер призвал "Юнайтед" опасаться Руни
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер призвал свою команду опасаться нападающего "Дерби" Уэйна Руни.
В ближайшую среду Руни вместе с другими "баранами" примет в гости "Юнайтед" — клуб, которому он посвятил 13 лет своей карьеры и лучшим бомбардиром которого он является (253 гола).
Уэйн будет противостоять "красным дьяволам" всего лишь в третий раз после своего отъезда с "Олд Траффорд" в 2017 году. Сейчас англичанину уже 34, однако он по-прежнему на многое способен, уверен Сульшер.
"Он является угрозой в штрафной и около нее, а также при стандартах. Уэйн захочет показать, что у него еще есть порох в пороховницах".
"Мы должны быть на чеку. Нельзя давать ему свободного пространства — ни в штрафной, ни около нее, ни в полузащите. Когда он играет в полузащите, вы видите игрока, который способен раздавать передачи в стиле Скоулза".
"Он был великолепным игроком для "Манчестер Юнайтед". Он играл здесь так долго, он лучший бомбардир в истории клуба, он завоевал так много трофеев".
"Я не думаю, что фанаты недооценивают его. Думаю, каждый очень ценит то, что он сделал для нас. Ему по-прежнему рады здесь".
"Его определенно ждет хороший прием со стороны наших фанатов, которые отправятся на этот выезд. Он выкладывался без остатка ради этого клуба, и все мы ценим это", — цитирует Сульшера Sky Sports.
04.03.2020 16:00
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