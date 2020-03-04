Гиггз: "Фернандеш — великолепный игрок"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз похвалил полузащитника "красных дьяволов" Бруну Фернандеша.

Присоединившись к команде Оле Гуннара Сульшера в конце января, Фернандеш мгновенно освоился на новом месте. Бруну забил три гола и отдал две результативные передачи при пяти выходах в старте "Юнайтед".



Гиггз восхищается игрой Фернандеша, но верит, что португалец способен на большее.



"Он великолепный игрок. Он воодушевил команду, воодушевил каждого вокруг него, и это только начало. Я по-прежнему думаю, что он станет еще лучше".



"Он начал с места в карьер, и это именно то, чего ты хочешь. Такое редко можно увидеть, особенно в случае январского трансфера. Однако он великолепен, я мне приятно видеть, что он так хорош", — сообщил Гиггз Sky Sports.