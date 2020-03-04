Погба не сыграет в дерби Манчестера
Вопреки слухам, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не вернется на футбольное поле к дерби с "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.
Напомним, из-за проблем с лодыжкой Погба не играет за "красных дьяволов" с Boxing Day. Случившийся у Поля рецидив потребовал операции, а в ходе своей реабилитации игрок посетил Дубай и США.
На прошлой неделе во французской прессе появились слухи, что у 26-летнего полузащитника есть шансы вернуться к дерби Манчестера, однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер исключает такой сценарий.
"Поль все еще работает с физиотерапевтами на тренировочном поле, и он не приступит к занятиям с первой командой раньше следующей недели. А там посмотрим, сколько времени ему потребуется. Нужно будет подождать, пока он наберет форму для игры в футбол", — цитирует Сульшера Evening Standard.
04.03.2020 14:00
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Походу Райола накидывает прессе монету, чтобы они каждый раз задавали вопрос про Почбу. Потому что уже давно всем на него похуй.
Когда выпустят - тогда и выпустят.
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вот для танцев форму он никогда не терял.
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Да всё, на хер его! Забыли.
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Надо быть полным идиотом, чтобы поставить игрока в состав на такой матч после семимесячного отсутствия!
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