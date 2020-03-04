Погба не сыграет в дерби Манчестера

Вопреки слухам, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не вернется на футбольное поле к дерби с "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

Напомним, из-за проблем с лодыжкой Погба не играет за "красных дьяволов" с Boxing Day. Случившийся у Поля рецидив потребовал операции, а в ходе своей реабилитации игрок посетил Дубай и США.



На прошлой неделе во французской прессе появились слухи, что у 26-летнего полузащитника есть шансы вернуться к дерби Манчестера, однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер исключает такой сценарий.



"Поль все еще работает с физиотерапевтами на тренировочном поле, и он не приступит к занятиям с первой командой раньше следующей недели. А там посмотрим, сколько времени ему потребуется. Нужно будет подождать, пока он наберет форму для игры в футбол", — цитирует Сульшера Evening Standard.