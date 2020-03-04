Погба не сыграет в дерби Манчестера

Поль Погба Вопреки слухам, полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба не вернется на футбольное поле к дерби с "Манчестер Юнайтед" в ближайшее воскресенье.

Напомним, из-за проблем с лодыжкой Погба не играет за "красных дьяволов" с Boxing Day. Случившийся у Поля рецидив потребовал операции, а в ходе своей реабилитации игрок посетил Дубай и США.

На прошлой неделе во французской прессе появились слухи, что у 26-летнего полузащитника есть шансы вернуться к дерби Манчестера, однако главный тренер "Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер исключает такой сценарий.

"Поль все еще работает с физиотерапевтами на тренировочном поле, и он не приступит к занятиям с первой командой раньше следующей недели. А там посмотрим, сколько времени ему потребуется. Нужно будет подождать, пока он наберет форму для игры в футбол", — цитирует Сульшера Evening Standard.


Метки Манчестер Юнайтед, Погба, травмы

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2020 14:00

Количество просмотров Просмотров: 669

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. imf-tau 04.03.2020 15:20 # imf-tau
    Походу Райола накидывает прессе монету, чтобы они каждый раз задавали вопрос про Почбу. Потому что уже давно всем на него похуй.

    Когда выпустят - тогда и выпустят.

    (ответить)

  2. manutd-20champ 04.03.2020 14:56 # manutd-20champ
    вот для танцев форму он никогда не терял.

    (ответить)

  3. nehta 04.03.2020 14:10 # nehta
    Да всё, на хер его! Забыли.

    (ответить)

  4. amator 04.03.2020 14:04 # amator
    Надо быть полным идиотом, чтобы поставить игрока в состав на такой матч после семимесячного отсутствия!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: