"Боруссия" близка к покупке Джуда Беллингема

Дортмундская "Боруссия" обходит "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вундеркинда Джуда Беллингема из "Бирмингема".

После своего дебюта за первую команду "Бирмингема" в августе 2019 Беллингем сыграл уже 31 матч в рамках Чемпионшипа и своей игрой привлек внимание больших клубов Премьер-Лиги.



Одним из главных претендентов на 16-летнего полузащитника считался "Юнайтед", который при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера не жалеет денег на доморощенных талантов.



"Красные дьяволы" не смогли заполучить Беллингема в январе и теперь могут упустить Джуда насовсем. По информации ESPN, недавно юноша побывал на экскурсии в Дортмунде, и теперь "Боруссия" готова предложить 30 миллионов фунтов "Бирмингему" в качестве компенсации.