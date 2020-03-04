"Боруссия" близка к покупке Джуда Беллингема
Дортмундская "Боруссия" обходит "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вундеркинда Джуда Беллингема из "Бирмингема".
После своего дебюта за первую команду "Бирмингема" в августе 2019 Беллингем сыграл уже 31 матч в рамках Чемпионшипа и своей игрой привлек внимание больших клубов Премьер-Лиги.
Одним из главных претендентов на 16-летнего полузащитника считался "Юнайтед", который при Оле Гуннаре Сульшере в качестве главного тренера не жалеет денег на доморощенных талантов.
"Красные дьяволы" не смогли заполучить Беллингема в январе и теперь могут упустить Джуда насовсем. По информации ESPN, недавно юноша побывал на экскурсии в Дортмунде, и теперь "Боруссия" готова предложить 30 миллионов фунтов "Бирмингему" в качестве компенсации.
04.03.2020 13:40
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