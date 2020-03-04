Моуриньо: "Люди даже не знают, как выглядит Пэрротт"

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо заявил, что многие фанаты его клуба даже не знают, как выглядит юный нападающий Трой Пэрротт.

Как известно, из-за травм "шпоры" на длительный период остались без Харри Кейна и Сон Хен Мина, которые забили половину голов команды в этом сезоне.



С тех пор Моуриньо успел попробовать на острие атак Лукаса Моуру, Деле Алли и Стивена Бергвейна, но совершенно не доверяет 18-летнему Пэрротту, который является чистым нападающим.



Трой всегда демонстрировал отличную результативность на юношеском уровне и уже дебютировал за сборную Ирландии, тогда как за свой клуб до сих пор ни разу не сыграл все 90 минут. Однако Моуриньо считает настойчивое желание фанатов увидеть Пэрротта в деле необоснованным.



"В мире есть куча людей, которые даже не знают, длинные у Троя волосы или короткие. Блондин он или брюнет. Они не знают даже этого, но твердят: "Трой, Трой, Трой, Трой, он должен играть".



"В одном из предыдущих матчей позади моей скамейки сидел парень, который кричал: "Выпускай Троя, выпускай Троя". Я не думаю, что он знает Троя".



"Думаю, Трой будет становиться все сильнее и сильнее, двигаясь шаг за шагом. Но не немедленно. Потому что прямо сейчас он не готов. Это процесс", — цитирует Моуриньо Sky Sports.