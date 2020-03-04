Лэмпард: "Гилмор сыграл великолепно"

Билли Гилмор Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил игру юного полузащитника Билли Гилмора в матче Кубка Англии против "Ливерпуля".

Не имея возможности рассчитывать на травмированных Нголо Канте, Кристиана Пулишича, Каллума Хадсон-Одои, Рубена Лофтус-Чика и готовясь к дисквалификации Жоржиньо, Лэмпард решил довериться в кубковом матче с "красными" Гилмору.

18-летний шотландец великолепно себя проявил, став лучшим игроком матча и поспособствовав победе "синих" со счетом 2:0. Игра Гилмора произвела большое впечатление на Лэмпарда.

"Я абсолютно верю в Билли. Помню, когда мы сыграли вничью с "Шеффилд Юнайтед", люди, глядя на его игру, говорили мне после матча: "Этот парень выглядит, словно ему 15 лет". Но у меня нет проблем с этим. Он выглядит маленьким в размерах, но огромным по характеру и таланту".

"Когда я оцениваю игру полузащитника, у меня есть много вопросов. Хочет ли он получать мяч на всех позициях? Да, он хочет. Открывается ли он под правильные передачи? Обычно да. Готов ли он идти в борьбу? Да. И еще он скромен".

"Сегодня вечером вся его семья была здесь. Кажется, даже его бабушка и дедушка приехали из Шотландии. Вот это игра. Он сыграл не как молодой игрок, который делает первые шаги в команде. Он сыграл как профессионал топ-уровня, противостояния игрока топ-уровня. Это было великолепно в исполнении Билли", — цитирует Лэмпарда Football.London.


Метки Гилмор, Кубок Англии, Ливерпуль, Лэмпард, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2020 11:00

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  1. pistolero-lfc 04.03.2020 12:17 # pistolero-lfc
    Кукколдмор

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  2. ask 04.03.2020 11:59 # ask
    На порядок Гилмор талантливее сынка сутулого Маунта

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  3. superperez101 04.03.2020 11:16 # superperez101
    пока хендерсон не выйдет и не наберет форму колбаса так и будет играть через пень колоду
    а это значит что с с лигой чемпионов можно прощаться

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  4. bushido 04.03.2020 11:12 # bushido
    Вспоминается как его олигофрен мюшный Магуайр за шею схватил как щенка и держал, а парниша и сделать ниче не мог

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  5. vyrentz 04.03.2020 11:05 # vyrentz
    Гилмор считается слугой Девы Марии. Собака по кличке Гилмор спокойна, сдержана, уверенна, с уравновешенной нервной системой, не склонна к агрессии. Как правило, это крупный пес, самодостаточный и сильный, прекрасный охранник. Эта кличка подойдет догу, овчарке или ротвейлеру.

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