Лэмпард: "Гилмор сыграл великолепно"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард отметил игру юного полузащитника Билли Гилмора в матче Кубка Англии против "Ливерпуля".

Не имея возможности рассчитывать на травмированных Нголо Канте, Кристиана Пулишича, Каллума Хадсон-Одои, Рубена Лофтус-Чика и готовясь к дисквалификации Жоржиньо, Лэмпард решил довериться в кубковом матче с "красными" Гилмору.



18-летний шотландец великолепно себя проявил, став лучшим игроком матча и поспособствовав победе "синих" со счетом 2:0. Игра Гилмора произвела большое впечатление на Лэмпарда.



"Я абсолютно верю в Билли. Помню, когда мы сыграли вничью с "Шеффилд Юнайтед", люди, глядя на его игру, говорили мне после матча: "Этот парень выглядит, словно ему 15 лет". Но у меня нет проблем с этим. Он выглядит маленьким в размерах, но огромным по характеру и таланту".



"Когда я оцениваю игру полузащитника, у меня есть много вопросов. Хочет ли он получать мяч на всех позициях? Да, он хочет. Открывается ли он под правильные передачи? Обычно да. Готов ли он идти в борьбу? Да. И еще он скромен".



"Сегодня вечером вся его семья была здесь. Кажется, даже его бабушка и дедушка приехали из Шотландии. Вот это игра. Он сыграл не как молодой игрок, который делает первые шаги в команде. Он сыграл как профессионал топ-уровня, противостояния игрока топ-уровня. Это было великолепно в исполнении Билли", — цитирует Лэмпарда Football.London.