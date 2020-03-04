Кейн может задуматься об уходе из "Тоттенхэма" летом

"Тоттенхэму" предстоит битва за сохранение нападающего Харри Кейна в клубе грядущим летом, если по итогам этого сезона "шпоры" останутся без трофеев.

Грядущим летом Кейну исполнится уже 27. Харри заработал репутацию одного из лучших нападающих мира и завоевал ряд индивидуальных наград, включая "Золотые бутсы" Премьер-Лиги и Чемпионата Мира, но до сих пор остается без наград командных.



Главный тренер Жозе Моуриньо и президент "шпор" Даниэль Леви полны решимости сохранить Кейна в клубе, но развеять сомнения своего бомбардира они могут только делом, а не словом.



Если даже назначение Моуриньо не позволит "Тоттенхэму" прервать свою бестрофейную серию, а вдобавок "шпоры" останутся без путевки в Лигу Чемпионов на будущий сезон, у капитана сборной Англии появится достаточно оснований, чтобы задуматься о смене клуба, сообщает The Telegraph.



Среди клубов, которые могут потянуть приобретение Кейна, издание называет "Манчестер Юнайтед" и "Реал". В данный момент "Тоттенхэм" оценивает Харри в сумму свыше 150 миллионов фунтов.