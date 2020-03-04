"Сити" и "Арсенал" сыграют 11 марта

"Манчестер Сити" и "Арсенал" сыграют свой отложенный матч Премьер-Лиги в следующую среду, 11 марта.

Изначально две этих команды должны были встретиться еще в минувший уикенд, однако из-за участия "горожан" в финале Кубка Лиги матч был отложен.



У подопечных Хосепа Гвардиола остается не так много свободных слотов посреди недели, поэтому Премьер-Лига решила не откладывать эту игру в долгий ящик.



Как сообщает Daily Mail, указанный матч был перенесен на следующий вторник с разрешения УЕФА — в этот же день в Лиге Чемпионов сыграют ПСЖ с дортмундской "Боруссией" и "Ливерпуль" с "Атлетико".



Добавим, что это будет первое возвращение Микеля Артеты на "Этихад" с момента, как он покинул должность ассистента Гвардиолы и возглавил "канониров".