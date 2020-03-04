Траоре три раза вывихнул плечо за 16 матчей

Адама Траоре Вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре может потребоваться операцию после третьего вывиха плеча в 16 последних матчах.

Как сообщает Daily Mail, Траоре заработал очередной вывих плеча во время победного для "волков" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (2:3), неудачно поборовшись с Яфетом Тангангой.

Аналогичная проблема возникла у Траоре, и когда эти команды встречались в декабре. Третий же вывих плеча случился в матче против "Манчестер Юнайтед" в январе.

У "волков" нет немедленных планов отправлять своего ведущего игрока под нож хирурга, и на "Молинью" надеются, что 24-летний испанец сможет принять участие в матче против "Брайтона" в ближайшую субботу.

Вместе с тем медицинский штаб "Вулверхэмптона" озадачен этой ситуацией, и если проблема повторится снова, операции не избежать — с этим нельзя будет тянуть, учитывая приближение поздних стадий Лиги Европы и Евро-2020.


Метки Вулверхэмптон, травмы, Траоре

Автор mihajlo   

Дата 04.03.2020 08:00

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  1. liverpool1892est 04.03.2020 08:31 # liverpool1892est
    Бля я думал он из адамантида сделан

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  2. irbis85 04.03.2020 08:13 # irbis85
    вот этот машина...у нас Тирни после первого вывиха под нож лёг

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  3. qwerd 04.03.2020 08:05 # qwerd
    Руки тяжелые, нагрузка на плечо большая. Это сложный сустав. Да чем больше мышцы, тем больше риск травмы.

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