Траоре три раза вывихнул плечо за 16 матчей
Вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре может потребоваться операцию после третьего вывиха плеча в 16 последних матчах.
Как сообщает Daily Mail, Траоре заработал очередной вывих плеча во время победного для "волков" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (2:3), неудачно поборовшись с Яфетом Тангангой.
Аналогичная проблема возникла у Траоре, и когда эти команды встречались в декабре. Третий же вывих плеча случился в матче против "Манчестер Юнайтед" в январе.
У "волков" нет немедленных планов отправлять своего ведущего игрока под нож хирурга, и на "Молинью" надеются, что 24-летний испанец сможет принять участие в матче против "Брайтона" в ближайшую субботу.
Вместе с тем медицинский штаб "Вулверхэмптона" озадачен этой ситуацией, и если проблема повторится снова, операции не избежать — с этим нельзя будет тянуть, учитывая приближение поздних стадий Лиги Европы и Евро-2020.
04.03.2020 08:00
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Последние комментарии:
Бля я думал он из адамантида сделан
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вот этот машина...у нас Тирни после первого вывиха под нож лёг
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Руки тяжелые, нагрузка на плечо большая. Это сложный сустав. Да чем больше мышцы, тем больше риск травмы.
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