Траоре три раза вывихнул плечо за 16 матчей

Вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре может потребоваться операцию после третьего вывиха плеча в 16 последних матчах.

Как сообщает Daily Mail, Траоре заработал очередной вывих плеча во время победного для "волков" матча Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" в минувшее воскресенье (2:3), неудачно поборовшись с Яфетом Тангангой.



Аналогичная проблема возникла у Траоре, и когда эти команды встречались в декабре. Третий же вывих плеча случился в матче против "Манчестер Юнайтед" в январе.



У "волков" нет немедленных планов отправлять своего ведущего игрока под нож хирурга, и на "Молинью" надеются, что 24-летний испанец сможет принять участие в матче против "Брайтона" в ближайшую субботу.



Вместе с тем медицинский штаб "Вулверхэмптона" озадачен этой ситуацией, и если проблема повторится снова, операции не избежать — с этим нельзя будет тянуть, учитывая приближение поздних стадий Лиги Европы и Евро-2020.