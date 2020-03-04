Саутгейт уверен, что Кейн и Рэшфорд будут готовы к Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт уверен, что нападающие Харри Кейн из "Тоттенхэма" и Маркус Рэшфорд из "Манчестер Юнайтед" восстановятся к Евро-2020.

Напомним, из-за надрыва сухожилия бедра Кейн не играет с первого дня 2020 года. Что касается Рэшфорда, то травма спины вывела его из строя в середине января.



Несмотря на то, что обе травмы носят серьезный характер, а сроки восстановления идут на месяцы, Саутгейт оптимистично относительно шансов обоих своих нападающих отправиться на международный турнир.



"Насколько мне известно, восстановление Харри идет по плану. По нашей информации ему уже значительно лучше. У него есть все шансы набрать форму, соблюдая все необходимые меры предосторожности и не форсируя свое возвращение. Я не удивлен новостями насчет него, и это, конечно, приятно слышать".



"Я правда очень оптимистичен насчет них обоих. Харри и Маркус перенесли серьезные травмы, долгосрочные травмы, но оба делают все возможное, чтобы набрать форму и быть готовыми к выступлению за нас летом", — сообщил Саутгейт Sky Sports.